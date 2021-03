‘United lijkt Van de Beek signaal te geven met bod van 80 miljoen in Madrid’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 15:37 • Laatste update: 15:47

Manchester United heeft zich met een bod van tachtig miljoen euro bij Atlético Madrid gemeld voor Marcos Llorente, zo weet AS te melden. Los Colchoneros zouden de 26-jarige middenvelder eigenlijk niet willen verkopen, maar zien zich door de eliminatie in de Champions League én de financiële gevolgen van de coronacrisis toch genoodzaakt om het aanbod vanuit Engeland in beraad te nemen. De eventuele komst van Llorente naar Manchester United zou bijzonder nadelig zijn voor Donny van de Beek.

Dat betekent overigens niet dat een overstap van Llorente naar Manchester United direct aanstaande is. De tweevoudig Spaans international voelt zich bijzonder op zijn gemak bij Atlético, laat momenteel een nieuw huis bouwen in Madrid en is tevreden met de sportieve situatie bij de koploper van LaLiga. Llorente is volgens AS op de hoogte van de financiële moeilijkheden bij Atlético en is zelfs bereid om in te leveren om de club daarmee te helpen. Door zijn recente prestaties is Llorente een salarisschaal omhoog gegaan, waardoor hij circa 100.000 euro per week verdient.

Een eventuele overstap naar Engeland zou in financieel opzicht bijzonder aantrekkelijk zijn voor Llorente, want de Spaanse sportkrant schrijft dat hij twee keer zoveel kan verdienen. Het betekent dat er voor de middenvelder een salaris klaarligt van 200.000 euro per week, wat neerkomt op 10,4 miljoen euro. Overigens is ook Paris Saint-Germain in de markt voor Llorente, over wie Manchester United en Atlético in januari 2020 al onderhandelden. Toen wilde trainer Diego Simeone hem niet laten gaan, omdat hij kort voor het verstrijken van de transferdeadline geen vervanger kon binnenhalen.

Atlético telde in de zomer van 2019 dertig miljoen euro neer om Llorente over te nemen van stadgenoot Real Madrid, waar hij zijn jeugdopleiding genoot en na een huurperiode bij Alavés twee seizoenen deel uitmaakte van de hoofdmacht. Bij Atlético is de middenvelder uitgegroeid tot Spaans international en speelde hij voorlopig 72 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 15 doelpunten en 14 assists.

Mocht Manchester United daadwerkelijk Llorente binnenhalen, lijkt dit een veelzeggend signaal richting Donny van de Beek. De Oranje-international werd bijna een jaar geleden voor 39 miljoen euro overgenomen van Ajax, maar speelde vooralsnog weinig in de basiself: 9 keer in totaal 27 wedstrijden. Manager Ole Gunnar Solskjaer geeft op zijn middenvelder doorgaans de voorkeur aan Bruno Fernandes, Scott McTominay, Fred of Paul Pogba. De eventuele komst van Llorente lijkt Van de Beek - wiens contract nog loopt tot medio 2025 - nog verder in de pikorde te laten dalen.