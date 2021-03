Erdogan meldt zich telefonisch in Turkse kleedkamer na zege op Oranje

Donderdag, 25 maart 2021 om 10:37 • Laatste update: 10:42

De spelers van de nationale ploeg van Turkije hebben na de 4-2 overwinning een bijzondere felicitatie in ontvangst mogen nemen. President Recep Tayyip Erdogan sprak de Turkse internationals via de telefoon toe in de kleedkamer, zo is op video’s op social media en Turkse nieuwswebsites te zien. Erdogan richtte zich persoonlijk tot Burak Yilmaz, die drie doelpunten voor zijn rekening nam.

Ministers Mustafa Varank (Industrie en Technologie) en Muharrem Kasapoglu (Jeugd en Sport) waren in het Atatürk Olympisch Stadion aanwezig en meldden zich na afloop in de kleedkamer om hun felicitaties over te brengen. Via de telefoon van Kasapoglu - die op de luidspreker stond - richtte Erdogan zich vervolgens tot de spelers van Turkije. De president gaf te kennen dat hij de laatste vijftien minuten van de wedstrijd had kunnen volgen en toonde zich uitermate content met het resultaat.

“Dat ons nationale team een tegenstander als Nederland met 4-2 kan verslaan, maakt ons land enorm trots”, zo sprak Erdogan tegen de Turkse internationals. De president van Turkije sprak vervolgens persoonlijk met bondscoach Senol Günes en uitblinker Yilmaz. Erdogan toonde zijn bewondering voor voor de rake vrije trap van Yilmaz, zijn derde doelpunt van de avond en de treffer die het duel uiteindelijk definitief in het slot gooide.

“Wat was dat voor vrije trap?”, vroeg Erdogan aan Yilmaz. “We zouden u graag tussen ons zien. Dat zou ons enorm veel kracht geven en gelukkig maken”, reageerde de spits van Lille OSC. Erdogan antwoordde dat hij zou proberen om aanwezig te zijn bij de volgende wedstrijd om persoonlijk zijn felicitaties over te brengen. De Turkse selectie applaudisseerde na de telefonische toespraak van Erdogan, waarna ook Nihat Ozdemir, voorzitter van de voetbalbond van Turkije, zich in de kleedkamer meldde om zijn felicitaties over te brengen.