Bijlow kan niets met stempel van buitenwacht: ‘Ik weet dat het anders zit’

Dinsdag, 23 maart 2021 om 08:40 • Rian Rosendaal

Justin Bijlow beleeft een behoorlijk frustrerend seizoen bij Feyenoord. Door blessures aan de teen en knie stond de doelman maandenlang aan de kant en tijdens zijn absentie greep Nick Marsman zijn kans. Laatstgenoemde keeper maakte vooral veel indruk in de topper tegen PSV (1-1), waardoo trainer Dick Advocaat voorlopig de voorkeur lijkt te geven aan Marsman onder de lat bij de Rotterdamse club.

Het aanhoudende blessureleed is Bijlow niet in de koude kleren gaan zitten. "Daar word ik wel gek van. Ik wil gewoon een seizoen lang keepen en laten zien wat ik kan", verzucht de doelman van Feyenoord en Jong Oranje in een onderhoud met NU.nl. "Dat wordt steeds onderbroken, maar ik ga ervan uit dat het niet nog een keer gaat gebeuren." Ondanks de verschillende kwetsuren van de afgelopen jaren kan Bijlow heel weinig met het stempel 'blessuregevoelig', een etiket dat hem door veel mensen al is opgeplakt.

Het artikel gaat verder onder de video Discussie over keeperspost Oranje: 'Drommel en Bijlow zijn er nog lang niet'

"Ik weet dat het anders zit. Het zijn ongelukkige dingen, geen spierblessures", zo benadrukt de strijdvaardige Feyenoord-sluitpost. "In de warming-up voor het thuisduel met FC Groningen (2-0 overwinning, red.) zette ik een stap en scheurde ik op drie plekken iets in mijn teen. Tja, daar kan je weinig aan doen. Ik voel me nu fit en dat is het belangrijkste", aldus Bijlow, die onlangs terugkeerde maar wel genoegen moest nemen met een plaats op de bank tegen zowel PSV als FC Emmen.

Bijlow focust zich voorlopig op Jong Oranje, dat deze week begint aan het jeugd-EK. De kans op een basisplaats is groot, al rekent de Feyenoorder zich nog allerminst rijk. "Als ik veel had gespeeld bij Feyenoord, dan was ik wel zeker van mijn zaak geweest", aldus Bijlow, die concurrentie heeft van Kjell Scherpen en Maarten Paes. "Maar dat heb ik een tijd lang niet gedaan, dus ik moet het op de trainingen laten zien en dan maakt de bondscoach de keuze. Ik heb op dit moment geen idee wie de nummer één wordt. Ik ga nergens van uit."

Ook op clubniveau heeft Bijlow nog geen enkele garantie ontvangen. Advocaat heeft vertrouwen in Marsman, maar dat zegt nog niets over wie na de interlandperiode keept bij Feyenoord. "Er is nog niets gezegd over wat er in het restant van dit seizoen gebeurt. Ik heb voor het duel met Emmen met Advocaat gesproken. Dat was een goed gesprek. Hij vertelde dat alle wedstrijden en trainingen bij Jong Oranje goed voor me zullen zijn. Ja, hij zei dat ik ga spelen in Hongarije. Daar hoop ik dan maar op", besluit Bijlow zijn verhaal.