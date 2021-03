Luis Suárez richt zich op Twitter tot Ajax met dankwoord in het Nederlands

Maandag, 22 maart 2021 om 13:23 • Yanick Vos • Laatste update: 13:33

Luis Suárez tekende afgelopen zondag voor zijn vijfhonderdste doelpunt in zijn carrière als profvoetballer. De spits van Atlético Madrid maakte in LaLiga tegen Deportivo Alavés het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Op social media werd Suárez door verschillende accounts in het zonnetje gezet vanwege zijn mijlpaal, zo ook door dat van Ajax. De Amsterdammers feliciteerden hem met zijn jubileumtreffer, waarop de Uruguayaan zijn oude club bedankte.

“El Pistolero, 500 goals. Wat een prestatie! Gefeliciteerd Luis Suárez”, schreef Ajax maandagochtend op Twitter aan de 34-jarige spits, die van de zomer van 2007 tot aan januari 2011 in het shirt van de Amsterdammers speelde. “Bedankt Ajax, ik ben altijd van jullie”, reageerde de aanvaller in het Nederlands. De meeste goals maakte Suárez voor Barcelona: 198. In het shirt van Ajax scoorde hij 111 keer, 82 keer in dienst van Liverpool, 19 keer namens Atlético Madrid, 15 keer bij FC Groningen en 12 keer op het hoogste niveau bij Nacional. In de nationale ploeg van Uruguay was hij tot dusver 63 keer trefzeker.

In een interview op ESPN gaat Suárez dieper in op zijn loopbaan, waarin hij nu vijfhonderd goals heeft gemaakt. “Ik droomde ervan om naar Europa te gaan en daar te scoren”, aldus de ex-speler van onder meer Liverpool en Barcelona. “Als aanvoerder van Ajax een goal maken, dat was ongelooflijk. Later scoorde ik bij mijn debuut voor Liverpool, ook dat was een droom die werkelijkheid werd. Mijn goal in de Champions League-finale met Barcelona was ongelooflijk, net als de winnende goal in El Clásico.”

Bedankt AJAX ik ben altijd van jullie ???? https://t.co/BNnBzJ4pJQ — Luis Suarez (@LuisSuarez9) March 22, 2021

Suárez geeft aan dat zijn periode bij Ajax bijzonder was. “Die periode was echt geweldig voor mijn ontwikkeling en mijn ambitie om de top te bereiken. En mijn laatste seizoen bij Liverpool was speciaal want alles lukte, ik voelde me goed en de mensen motiveerden me.” Suárez maakte in de winterstop van 2011 voor 26,5 miljoen euro de overstap van Ajax naar Liverpool. De Engelse topclub verkocht hem in de zomer van 2014 voor bijna 82 miljoen euro aan Barcelona.