Fenerbahçe houdt dankzij late goal toch punt over aan topper tegen Besiktas

Zondag, 21 maart 2021 om 19:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:15

De topper tussen Besiktas en Fenerbahçe is zondagavond geëindigd in een gelijkspel. De nummers één en drie van de Süper Lig remiseerden met 1-1 door doelpunten van Domagoj Vida en Ozan Tufan. Besiktas kwam in de beginfase van de tweede helft op voorsprong, maar slikte in de slotminuten de beslissende tegengoal. De koploper heeft nu een voorsprong van drie punten op de achtervolger Galatasaray, die zaterdag met 3-4 verloor van Rizespor.

Enkele minuten na de pauze sloeg Besiktas toe. Na een indraaiende vrije trap van Rachid Ghezzal vanuit het middenveld won Vida een kopduel van Luiz Gustavo, waarna de verdediger raak knikte: 1-0. Vlak daarna voorkwam doelman Altay Bayindir met een magnifieke redding dat er Vincent Aboubakar 2-0 van maakte met een geplaatst schot in de rechterbovenhoek. Na iets meer dan een uur spelen wist Bayindir zich opnieuw te onderscheiden, toen hij oog in oog stond met een doorgebroken Aboubakar en het schot van de aanvaller keerde met zijn voet.

Twintig minuten voor tijd was ook collega-keeper Ersin Destanoglu goud waard voor zijn ploeg, door een vrije trap van José Sosa ternauwernood weg te tikken. Een minuut voor het einde van de officiële speeltijd kon hij de gelijkmaker echter niet voorkomen. Tufan trok naar binnen langs het strafschopgebied en schoot vanaf circa twintig meter afstand hoog raak. Door het gelijkspel heeft Fenerbahçe twee punten achterstand op Galatasaray en vijf punten achterstand op Besiktas, dat voor het eerst in zeven competitieduels niet wist te winnen.