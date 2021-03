Arsenal poetst na dramatische eerste 32 minuten 3-0 achterstand weg

Zondag, 21 maart 2021 om 17:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:58

Arsenal en West Ham United hebben zondagmiddag voor een spektakelstuk gezorgd in de Premier League. West Ham stond na een half uur spelen op een comfortabele 3-0 voorsprong, maar moest toezien hoe de bezoekers uit Londen langszij kwamen: 3-3. Jesse Lingard eiste in de eerste helft een glansrol voor zich op met een schitterende treffer en een assist. Door de puntendeling verzuimt West Ham op gelijke hoogte te komen met Chelsea en blijft de ploeg van David Moyes vijfde. Arsenal moet genoegen nemen met plek negen.

Op basis van de statistieken leek er voorafgaand aan het duel geen vuiltje aan de lucht voor Arsenal. De ploeg van Arteta won immers van geen enkele andere club in de Premier League vaker een uitduel dan van West Ham: dertien keer. Bovendien leed West Ham tegen geen enkele tegenstander vaker een nederlaag op het hoogste niveau dan tegen Arsenal: 32 keer. De editie van zondagmiddag kreeg echter al snel een bijzondere wending, toen de thuisploeg na een kwartier spelen op voorsprong kwam via Lingard. De middenvelder controleerde de bal op de rand van het strafschopgebied en haalde vervolgens verwoestend uit in de rechterkruising: 1-0.

Het betekende voor Lingard zijn vijfde treffer tegen Arsenal in alle competities, waarmee de Londenaren als favoriete tegenstander gelden voor de rechtspoot. Twee minuten na de openingstreffer zorgde Lingard met een assist voor een verdubbeling van de score, toen hij een vrije trap snel nam en Jarrod Bowen vrij voor doelman Bernd Leno zette. De aanvaller faalde niet en schoot raak bij de eerste paal: 2-0. Arsenal kwam er in de eerste helft niet aan te pas en moest na een half uur spelen zelfs een derde tegentreffer incasseren. Michail Antonio kreeg de bal met het hoofd bij Tomás Soucek, waarna laatstgenoemde de bal onwetend achter Leno werkte: 3-0.

Het doelpuntenfestijn werd in de eerste helft afgesloten met een eigen doelpunt van diezelfde Soucek. De middenvelder veranderde een bal onbedoeld van richting, waardoor deze achter zijn eigen doelman belandde. Na rust kantelde het spelbeeld en was Arsenal de bovenliggende partij, waarna de ploeg de marge na een uur spelen terugbracht tot één treffer. Craig Dawson wist zich geen raad met een harde voorzet van Calum Chambers en zorgde met het tweede eigen doelpunt voor de 3-2. Een slotoffensief van Arsenal leidde tien minuten voor tijd tot de gelijkmaker, toen Alexandre Lacazette alle vrijheid kreeg om raak te koppen op aangeven van Nicolas Pépé: 3-3.