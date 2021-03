PSV mist één basisspeler in uitwedstrijd tegen AZ

Zondag, 21 maart 2021 om 13:20 • Chris Meijer • Laatste update: 13:32

De opstellingen van AZ en PSV voor hun onderlinge duel om 14.30 uur in het AFAS Stadion zijn bekend. Bij de Alkmaarders keert Fredrik Midtsjö na twee weken afwezig te zijn geweest wegens een hamstringblessure weer terug in de basiself. Ook Roger Schmidt voert één wijziging door ten opzichte van een week geleden: Jordan Teze keert terug in de basiself in de afwezigheid van Olivier Boscagli.

Boscagli vormde een week geleden in het duel met Feyenoord (1-1) het centrale duo met Nick Viergever, terwijl Teze als invaller binnen de lijnen kwam. De Franse verdediger is in Alkmaar helemaal niet van de partij vanwege spierklachten, waardoor Viergever en Teze samen centraal achterin spelen. De spoeling in defensief opzicht is dun voor Schmidt, want hij heeft met Armando Obispo slechts één verdediger op de bank zitten.

In aanvallend opzicht heeft Schmidt wel meer mogelijkheden op de bank, aangezien Mohamed Ihattaren en Noni Madueke andermaal genoegen moeten nemen met een reserverol. De Duitse oefenmeester heeft zijn elftal op het middenveld en in de voorste linie ongewijzigd gelaten ten opzichte van het treffen met Feyenoord. Het betekent dat Mario Götze en Cody Gakpo op de flanken spelen, Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario de controlerende middenvelders zijn en Eran Zahavi en Donyell Malen zoals gebruikelijk het spitsenduo vormen.

AZ-trainer Pascal Jansen heeft één wijziging doorgevoerd ten opzichte van het met 4-1 gewonnen thuisduel met FC Twente van vorige week. Midtsjö ontbrak de afgelopen twee wedstrijden wegens een hamstringblessure, maar keert nu terug in de basiself. De rentree van de Noorse middenvelder gaat ten koste van Tijjani Reijnders, terwijl ook Dani de Wit het andermaal moet stellen met een reserverol.

De aanvallende middenvelder uitte vorige week zijn ongenoegen tegenover De Telegraaf over zijn huidige rol bij AZ, aangezien hij sinds zijn terugkeer van een enkelblessure pas één keer aan de aftrap verscheen. Tegen PSV zit De Wit andermaal op de reservebank, doordat Albert Gudmundsson de voorkeur krijgt als aanvallende middenvelder. AZ kan bij een overwinning op PSV in punten gelijk komen met de nummer twee van de Eredivisie, al is het doelsaldo voorlopig nog wel in het nadeel van de Alkmaarders.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Letschert, Martins Indi, Wijndal; Koopmeiners, Midtsjö, Gudmundsson; Stengs, Boadu en Karlsson.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Sangaré, Rosario; Götze, Gakpo; Malen en Zahavi.