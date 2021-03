RB Leipzig trekt knappe reeks door en blijft Bayern in de nek hijgen

Vrijdag, 19 maart 2021 om 22:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:40

RB Leipzig heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de strijd om de titel in de Bundesliga. De ploeg van Julian Nagelsmann was op bezoek bij Arminia Bielefeld met 0-1 te sterk door een treffer van Marcel Sabitzer. Door de overwinning is Leipzig nu acht duels op rij ongeslagen. De achterstand op de koploper Bayern München, die zondag in eigen huis aantreedt tegen VfB Stuttgart, is één punt: 58 om 57.

Vanaf het eerste fluitsignaal trok Leipzig het initiatief naar zich toe en de ploeg werd bijna beloond door Emil Forsberg. De aanvaller ging na een klein kwartier spelen alleen op doelman Stefan Ortega af, maar moest toezien hoe laatstgenoemde ternauwernood zijn doel schoon wist te houden. De ploeg van Nagelsmann bleef aandringen en noteerde via Marcel Halstenberg na een half uur spelen de volgende grote mogelijkheid. De verdediger werd op maat bediend door Sabitzer en hoefde enkel zijn hoofd tegen de bal te zetten, maar was onnauwkeurig in de afronding en zag zijn inzet rakelings over de lat gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bielefeld probeerde het wel in het eerste bedrijf, maar moest Ortega danken dat niet met een achterstand de rust in werd gegaan. De doelman werd op slag van rust op de proef gesteld door Christopher Nkunku, die fraai controleerde in het strafschopgebied en het dak van het doel probeerde te vinden, maar Ortega op zijn weg vond met een uiterste krachtsinspanning. Amper een minuut bezig in de tweede helft was het wel raak voor de bezoekers. Dani Olmo zorgde vanaf de rechterkant van het veld voor het voorbereidende werk, waarna het voor Sabitzer een koud kunstje was om van dichtbij binnen te schuiven: 0-1.

Nadat Michel Vlap vervolgens twintig minuten voor tijd naar de kant werd gehaald, kreeg Leipzig een aantal groede mogelijkheden om de score verder uit te breiden. Hwang Hee-Chan zag zijn schot echter van dichtbij geblokt worden en Nkunku faalde tien minuten voor tijd oog in oog met doelman Ortega. Even daarvoor schreeuwde Halstenberg nog om een strafschop nadat hij in het strafschopgebied van Bielefeld naar de grond was gewerkt, maar daar wilde scheidsrechter Frank Willenborg niet aan. Justin Kluivert bleef de volledige wedstrijd op de bank bij Leipzig; Mike van der Hoorn deed hetzelfde aan de kant van Bielefeld.