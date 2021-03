‘Zwaargewichten bij Barcelona komen op voor geliefde Ronald Koeman’

Vrijdag, 19 maart 2021 om 16:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:52

De spelers van Barcelona zien Ronald Koeman graag aanblijven als trainer, zo schrijft Sport vrijdag. De 'zwaargewichten' binnen de kleedkamer zouden de nieuwe voorzitter Joan Laporta hebben verwittigd dat ze het nieuwe seizoen willen ingaan met Koeman als hoofdtrainer. Met name in de afgelopen maanden is de stemming binnen de selectie goed, mede door de positieve resultaten van Barcelona in competitieverband.

Koeman nam in augustus het stokje over van Quique Setién en won 27 van zijn 42 wedstrijden. De laatste nederlaag in LaLiga dateert van 5 december (2-1 bij Cádiz). Door de inhaalrace van de afgelopen maanden droomt Barcelona weer van de landstitel: de club staat tweede, op vier punten achterstand van koploper Atlético Madrid. Sinds zijn komst heeft Koeman de kleedkamer 'langzaamaan' aan zijn zijde gekregen, schrijft Sport. De spelers merken dat de trainer 'altijd achter ze staat', ook op slechte momenten.

Een voorbeeld daarvan is de manier waarop Koeman is omgegaan met Samuel Umtiti. De verdediger kwam vorige maand onder vuur te liggen na zwakke optredens in de Copa del Rey tegen Granada en Sevilla. Koeman bleef echter achter zijn pupil staan. "Umtiti heeft fouten gemaakt. Iedereen. Het is niet eerlijk dat jullie nu naar hem wijzen. Als team hebben we goed gespeeld. We winnen met z’n allen en we verliezen met z’n allen", gaf de Nederlander na de wedstrijd tegen Sevilla aan. Hij bleef in de daaropvolgende duels zo nu en dan gebruikmaken van de Fransman.

Op bezoek bij Granada (3-5 zege na verlenging) leidde balverlies van Umtiti rond het eigen strafschopgebied tot een doelpunt van Kenedy. Vervolgens liet Umtiti zich ook aftroeven bij een lange bal, waardoor Roberto Soldado kon scoren. Zeven dagen later zag hij er tegen Sevilla (2-0) niet goed uit bij beide tegengoals. Hij liet zich door de benen spelen door doelpuntmaker Jules Koundé (1-0) en probeerde bij de 2-0 de buitenspelval in te zetten, maar dat mislukte jammerlijk en hij gleed ook nog eens onhandig uit. Desondanks kwam Umtiti in actie in drie van de vijf daaropvolgende competitiewedstrijden.

De spelers stellen bovendien op prijs dat Koeman 'niemand wil buitensluiten' en 'niemand wil kleineren'. Hij liet voorafgaand aan het seizoen aan Riqui Puig weten dat de middenvelder op huurbasis elders ervaring mocht opdoen, maar zelf wilde Puig niet vertrekken. Koeman heeft hem sindsdien ingezet in negentien wedstrijden. Júnior Firpo leek ook te mogen vertrekken, maar komt nu ook aan speelminuten en werd in de returnwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League zelfs belast met de taak om Kylian Mbappé te dekken. Dat wordt gezien als een blijk van vertrouwen. Koeman steunt niet alleen de minder prominente spelers, maar heeft ook een goede verstandhouding met de groep aanvoerders (Lionel Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto en Gerard Piqué) en vraagt geregeld hoe spelers zich voelen, met name geblesseerde spelers. "Iedereen merkt dat hij dicht bij ze staat", aldus Sport.