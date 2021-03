Licht aan het einde van de tunnel voor Robben: ‘Paar momentjes meegedaan’

Vrijdag, 19 maart 2021 om 15:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:49

Arjen Robben heeft de groepstraining van FC Groningen voorzichtig hervat. De inmiddels 37-jarige vleugelaanvaller verscheen vrijdag weer op het trainingsveld van de Trots van het Noorden, al kan de routinier nog niet volledig meetrainen met de selectie van trainer Danny Buijs. Het is uitgesloten dat dat Robben speeltijd krijgt in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk van zaterdagavond. Wanneer hij precies zijn rentree maakt is nog niet bekend.

"Arjen heeft weer een paar momentjes meegedaan", verklaart Buijs vrijdagmiddag in een interview op het YouTube-kanaal van Groningen. "De selectie raakt weer completer. Een aantal jongens is de afgelopen week weer aangesloten. De enige twee die deze week niet hebben meegedaan zijn Jørgen Strand Larsen en Ramon Pascal Lundqvist." De rentree van Robben in Groningen is nog geen succes gebleken. De buitenspeler werd getroffen door blessures aan de lies en kuit en zijn laatste optreden dateert van 18 oktober, toen FC Utrecht op bezoek kwam in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Robben overwoog in december serieus om definitief een punt te zetten achter zijn loopbaan. "De energie was wel even weg", gaf de voormalig aanvaller van onder meer Bayern München, Real Madrid en Chelsea drie maanden geleden toe in gesprek met ESPN. "Dan schiet stoppen wel door je hoofd. Maar een stemmetje in mijn hoofd heeft me daarvan weerhouden. Ik ben sportman en wil zo graag nog spelen voor de club. Maar natuurlijk is het wel frustrerend allemaal." Robben had vantevoren rekening gehouden met tegenslag. "Ik wist dat het moeilijk zou worden. Ik ben natuurlijk niet meer de jongste en heb in mijn loopbaan altijd veel met blessures te maken gehad.” Robben sprak met mensen om hem heen hierover. “Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik het ging proberen, maar ook dat het wellicht moeilijk zou worden. Maar ik wil het zo graag doen voor de club."

Tot dusver kwam Robben tot slechts 44 minuten in de Eredivisie: 30 tegen zijn oude werkgever PSV en 14 in het treffen met Utrecht. In de thuiswedstrijd tegen PSV moest hij al na een halfuur spelen noodgewongen naar de kant. De hevig teleurgestelde Robben trok zijn shirt uit en verdween gelijk de catacomben. Later bleek dat de voormalig Oranje-international nog tijdens de ontmoeting met PSV het stadion van Groningen had verlaten.