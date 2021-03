Mourinho oogst applaus met zeer sportief gebaar richting Dinamo-spelers

José Mourinho heeft zich donderdagavond van zijn sportieve kant laten zien. De manager werd met Tottenham Hotspur uitgeschakeld in de achtste finale van de Europa League en na afloop liet de Portugese coach zich even zien in de kleedkamer van Dinamo Zagreb, dat met 3-0 zegevierde. Het sportieve gebaar kwam Mourinho op applaus te staan van de spelers van de Kroatische stuntploeg.

Mourinho was complimenteus over Dinamo, dat zich door de uitschakeling van Tottenham opmaakt voor de kwartfinale in de Europa League. "In de eerste 105 minuten heb ik maar één elftal gezien dat er alles aan deed om een goed resultaat te behalen, en dat was niet mijn ploeg", zo klonk het voor de camera van BT Sport. "Zij hebben echt bloed, zweet en tranen gegeven. Aan het einde van de wedstrijd zag ik zelfs tranen van geluk bij hun spelers. Mijn ploeg daarentegen speelde alsof het helemaal geen belangrijke wedstrijd was. Nou, voor mij is elke wedstrijd belangrijk."

Jose Mourinho walked into Dinamo Zagreb’s dressing room to congratulate them ?? (via @PeytonCity)pic.twitter.com/YyKzwm8uJr — ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2021

De verliezende manager voelt naast teleurstelling ook verdriet over de uitschakeling in Europees verband van Tottenham. "Ik kom net uit de kleedkamer van Dinamo, waar ik de spelers een groot compliment heb gegeven voor hun inzet. Dat is altijd de basis van het voetbal, het gaat niet alleen om welke ploeg de meeste kwaliteit heeft", zo oordeelde Mourinho. "Mijn spelers hebben vanavond niet voldaan aan de basisregel in het leven: respect hebben voor je beroep en alles geven. Dat hebben ze duidelijk nagelaten. Namens het elftal, hoewel sommigen mijn gevoelens en emoties waarschijnlijk niet delen, kan ik alleen maar mijn excuses aanbieden aan de supporters van Tottenham. Ik hoop alleen maar dat mijn spelers er net zo over denken", gaf Mourinho mee aan zijn selectie.

Tottenham-legende Glenn Hoddle velde een vernietigend oordeel over de falende formatie van Mourinho. Volgens de voormalig manager en spelmaker van de club was er in Zagreb duidelijk iets mis met de mentaliteit van de spelers. De manager uit Portugal heeft naar eigen zeggen respect voor de woorden van Hoddle, maar plaatst eveneens een kanttekening. "Ik heb de woorden van meneer Hoddle niet nodig om de pijn te voelen", aldus de Spurs-coach. "Ik respecteer het volledig dat iemand met zo'n band met deze club zich op deze manier uit na een rampzalige avond als deze. Dat moeten we gewoon accepteren. Als je dit soort dingen niet leest of langs je heen laat gaan, als het je gewoon niks interesseert, dan heb je nog een veel groter probleem", zo besloot Mourinho.