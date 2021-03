Stekelenburg droomt hardop en legt bal bij Ajax: ‘Aan mij ligt het niet’

Donderdag, 18 maart 2021 om 09:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:41

Maarten Stekelenburg staat open voor een langer verblijf bij Ajax. De 38-jarige doelman tekende vorig jaar augustus een eenjarig contract in de Johan Cruijff ArenA, maar de routinier ziet wel wat in nog een jaar extra bij de lijstaanvoerder in de Eredivisie. Stekelenburg heeft vanwege de schorsing van collega André Onana een basisplaats en zijn goede prestaties hebben zelfs gezorgd voor een plek in de voorselectie van Oranje voor de aankomende WK-kwalificatiewedstrijden.

"Aan mij zal het niet liggen", benadrukt de hoopvolle Stekelenburg in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Dit is het mooiste beroep ter wereld en dat wil ik nog zo lang mogelijk beoefenen", aldus de Ajax-doelman, met zijn ploeg in voorbereiding op de returnwedstrijd tegen Young Boys in de achtste finale van de Europa League. Stekelenburg geniet met volle teugen bij Ajax, maar hij kent ook de andere kant van de medaille. Met name in het buitenland moest hij in het verleden regelmatig genoegen nemen met een rol als reservedoelman.

"Tijdens je loopbaan heb je zeker wel goede en slechte momenten", vervolgt Stekelenburg zijn verhaal. "Als je niet speelt, een blessure hebt of het tegenzit, dan baal je er weleens van. Maar dat heeft iedereen in de wereld. Voor mij voelt het bovenal nog altijd als iets bijzonders om profvoetballer te zijn." Dat hij in de herfst van zijn loopbaan bij Ajax terugkeerde, maakt voor de boomlange sluitpost de cirkel rond. "Voor mij de mooiste club ter wereld, en ik voel me topfit. Hier sluit ik mijn carrière af, maar hopelijk laat dat moment nog even op zich wachten."

De 58-voudig international van het Nederlands elftal kwam tijdens de absentie van Onana tot vijf Eredivisie-optredens en drie duels in de Europa League. Stekelenburg hoort vrijdag 19 maart of bondscoach Frank de Boer hem opneemt in de definitieve selectie voor de WK-kwalificatieduels met Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart). Of De Boer hem nou selecteert of niet, het doet niets af aan het goede gevoel dat de keeper heeft. "Het voelt zo lekker in deze fase van het seizoen nog mee te doen om drie prijzen. En dan ook nog eens als eerste keeper. Dat hadden we ook niet van tevoren kunnen bedenken."