‘Ik heb nooit bedankt voor Oranje, maar ik hield er geen rekening meer mee’

Woensdag, 17 maart 2021 om 09:45 • Rian Rosendaal

Maarten Stekelenburg heeft een aantal bijzondere weken achter de rug. De inmiddels 38-jarige doelman kreeg opeens een basisplaats bij Ajax, omdat André Onana wegens een schorsing een jaar niet kan spelen. Daarnaast werden zijn goede optredens bij de koploper in de Eredivisie beloond door bondscoach Frank de Boer, die hem opnam in de voorselectie van Oranje voor de aankomende WK-kwalificatieduels.

"Ik weet nog dat ik begin februari een vraag kreeg over Oranje, op het moment dat ik net twee wedstrijden had gespeeld", verklaart Stekelenburg in een terugblik op verzoek van Voetbal International. "Dat is het opportunisme van het voetbal. Inmiddels zijn we iets langer bezig en door de voorselectie is het actueel. Het is heel mooi dat ik in de voorselectie zit. Ik heb nooit bedankt voor Oranje, maar tot voor kort hield ik er natuurlijk geen rekening meer mee", geeft de Ajax-doelman, die in november 2016 voor het laatst uitkwam voor het Nederlands elftal, ruiterlijk toe. Op 19 maart hoort Stekelenburg van De Boer of hij in de definitieve Oranje-selectie zit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Stekelenburg denkt te weten waarom De Boer hem heeft opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje. "Het hangt samen met speelminuten. Mijn focus lag natuurlijk vol op Ajax. Terug bij mijn club, het ondersteunen van André Onana, er klaar voor zijn mocht er iets gebeuren. Dan is Oranje niet iets waar je aan denkt. Maar die situatie is veranderd." In de herst van zijn loopbaan geniet Stekelenburg met volle teugen van de kansen die hem worden geboden. "Ik hoopte dat ik mijn loopbaan kon afsluiten bij Ajax. Het voelt lekker dat dit nu kan. En voor mij is het spelen om de prijzen weer heerlijk."

De ervaren doelman kraakt echter ook enkele kritische noten. Het niveau van de keepers in Nederland maakt hem niet heel erg enthousiast. "We zitten niet zo ruim in de topkeepers als in het verleden, of als andere landen. In Spanje en Duitsland heb je een hele rits keepers die in aanmerking komen voor de nationale ploeg. Dat is hier nu even minder. Wel zijn er een aantal talenten, die hopelijk kunnen doorgroeien." Stekelenburg neemt de situatie bij Ajax als voorbeeld. "Bij Ajax zie ik dagelijks met Kjell Scherpen en Dominik Kotarski twee talenten om me heen, al komt die laatste natuurlijk niet in aanmerking voor het Nederlands elftal. En bij andere clubs heb ik het dan over jongens als Joël Drommel en Justin Bijlow bijvoorbeeld, maar talent alleen is niet voldoende. Je moet een reeks wedstrijden neerzetten op een hoog niveau om echt de stap te maken", aldus de Ajax-keeper.