Coman stapt in verkeerde auto naar training: tienduizenden euro's boete

Dinsdag, 16 maart 2021

Kingsley Coman heeft van Bayern München een boete opgelegd gekregen nadat hij met de verkeerde auto op de training verscheen, zo meldt BILD. Volgens de Duitse boulevardkrant gaat het om een bedrag van 50.000 euro. Spelers van Bayern zijn verplicht om bij clubactiviteiten in een Audi naar de club te komen, gezien de gigantische sponsordeal die gemoeid is met het autoconcern. Coman gaf daar geen gehoor aan en besloot in zijn witte Mercedes AMG op de club te verschijnen.

Coman werd bij de poorten van het trainingscomplex van Bayern staande gehouden, toen hij poogde met zijn Mercedes naar binnen te komen. De buitenspeler werd de toegang ontzegd en moest zijn witte SUV gedwongen buiten de poort parkeren. Het is niet de eerste keer dat Coman op deze wijze de mist in gaat. Vorig jaar kreeg hij eenzelfde boete opgelegd, toen hij in zijn McLaren 570S Spider op de club arriveerde. De Fransman gaf destijds aan dat de buitenspiegel van zijn Audi defect was, waardoor hij geen andere optie had.

Vorig jaar januari maakte sportief directeur Hasan Salihamidzic zich hard voor een aangescherpt beleid, waarbij het verboden zou worden dat spelers in hun luxe privébolides naar de club zouden komen. Het bestuur van de club ging uiteindelijk mee in die eis van de oud-middenvelder, waarna voorzitter Karl-Heinz Rummenigge een definitief verbod oplegde. Sindsdien zijn selectiespelers verplicht om zich met auto's van aandeelhouder Audi of de Volkswagen AG op de club te melden.

Audi geldt al sinds 2002 als een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Bayern. De Duitse autofabrikant verlengde vorig jaar de aflopende verbintenis tot 2029, mede doordat BMW bereid was om een deal te sluiten ter waarde van 800 miljoen euro. Die gesprekken leidden echter niet tot een samenwerking. De nieuwe overeenkomst met Audi moet in totaal 500 miljoen euro in het laatje brengen, zo'n vijftig miljoen per contractjaar. Audi is al sinds 2002 partner van Bayern en is sinds 2010 ook aandeelhouder, net als Adidas en Allianz. Alle drie de partners bezitten 8,33 procent van de aandelen van Bayern.