Jong PSV haalt gigantisch uit; Jong Ajax blameert zich wederom

Maandag, 15 maart 2021 om 22:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:07

Jong PSV heeft maandagavond een klinkende overwinning neergezet in de Keuken Kampioen Divisie. De Eindhovense beloften wonnen met grote cijfers van Jong FC Utrecht (1-6). Jong Ajax wist voor de zevende keer op rij niet te winnen en ging onderuit tegen Jong AZ (2-1). Verder wist NEC in de strijd om de play-offs af te rekenen met directe concurrent FC Volendam (1-0). De Nijmegenaren kunnen zich op de vijfde plek inmiddels rijk rekenen voor deelname daaraan, maar ook FC Volendam lijkt op de zevende plek veilig.

Jong FC Utrecht - Jong PSV 1-6

De beloftenploeg van trainer Peter Uneken zat al voor het verstrijken van de derde speelminuut op rozen, toen Shurandy Sambo uit een voorzet van Fredrik Öppegard overtuigend binnenknikte: 0-1. In de elfde minuut liep PSV nog verder weg bij de tegenstander, daar Joël Piroe na een fraaie loopactie een dito afronding in huis had. De meest aansprekende treffer van de avond kwam van de voet van Fode Fofana, die uit een voorzet van Sambo met een omhaal de 0-3 stand op het scorebord zette. In het tweede bedrijf waren de Eindhovenaren bepaald niet van plan de voet van het gaspedaal te halen.

De 22 spelen namen stonden na rust koud op het veld, toen FC Utrecht een nieuwe tik te verwerken kreeg. Ditmaal ging de eer naar Tijn Daverveld, die op aangeven van Öppegard de 0-4 tegen de touwen knikte. Na een uur spelen zette Fofana zijn naam wederom op het wedstrijdformulier, door met een uitstekende stiftbal doelman Maarten Paes het nakijken gaf: 0-5. Hoewel Utrecht via Mohamed Mallahi nog een eretreffer kon bijschrijven, werd het slotakkoord gespeeld door de Eindhovenaren. Invaller Johan Bakayoko verschalkte Paes op koelbloedige wijze en zette met diens eerste doelpunt voor PSV de 1-6 eindstand op het scorebord.

Jong AZ - Jong Ajax 2-1

De beste kansen in de openingsfase waren voor Jong AZ, toch was het Jong Ajax dat na 25 minuten de leiding nam. Naci Ünüvar combineerde met Brian Brobbey en schoot de bal vervolgens via de binnenkant van de paal het doel in: 0-1. Jong AZ kwam acht minuten later terug. Kjell Scherpen wist in eerste instantie nog te redden, maar kon niet voorkomen dat Jelle Duin daarna profiteerde: 1-1. Na rust miste Brobbey een-op-een met Hobie Verhulst, terwijl Sontje Hansen de paal raakte. Een schitterend doelpunt van Kenzo Goudmijn leverde Jong AZ in de 69ste minuut de winst op. De middenvelder kapte naar binnen en schoot vervolgens zuiver in de korte hoek raak: 2-1.

Tavsan laat even zien hoe je een vrije trap binnen krult!



?? ESPN

#?? #necvol pic.twitter.com/qcF3MbpP5J — ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2021

NEC Nijmegen - FC Volendam 1-0

De thuisploeg noteerde de eerste kans van de wedstrijd via Elayis Tavsan, die in kansrijke positie ruimte kreeg om te schieten maar onnauwkeurig was in de afronding. Aan de andere kant deelde Francesco Antonucci een speldenprikje uit, maar het was NEC dat na negentien minuten spelen aan de leiding kwam. Jordy Bruijn werd op circa twintig meter van het Volendamse doel ten val gebracht, waardoor Tavsan mocht aanleggen voor een vrije trap, die hij op fraaie wijze in de bovenhoek krulde: 1-0. De Nijmegenaren voerden de druk vervolgens nog verder op, maar tot een volgende treffer leidde de aanvalslust, wegens een gebrek aan scherpte en fortuin voor het doel, niet. In het tweede bedrijf probeerde Volendam onder meer via Martijn Kaars en Samuele Mulattieri nog een doorbraak te forceren; de gelijkmaker zat er echter niet meer in.