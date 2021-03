Virgil van Dijk biedt Oranje hoop na ‘strategisch spel’ Jürgen Klopp

Maandag, 15 maart 2021 om 07:38 • Laatste update: 08:04

Virgil van Dijk heeft deelname aan het EK niet uit zijn hoofd gezet, zo meldt De Telegraaf maandag. Liverpool-manager Jürgen Klopp liet afgelopen weekend weten dat het volgens hem onwaarschijnlijk is dat de verdediger op tijd hersteld is van zijn zware knieblessure voor deelname aan het Europese eindtoernooi. Volgens de krant wil Van Dijk zelf pas in een later stadium de knoop doorhakken. Valentijn Driessen spreekt in zijn column van een ‘strategisch spel’ van Klopp.

Van Dijk liep in oktober in de wedstrijd tegen Everton een zware knieblessure na een charge van Jordan Pickford op en werd later die maand succesvol geopereerd. Normaal gezien zou er een revalidatie van zes tot negen maanden wachten voor de aanvoerder van Oranje. Klopp zei dat het volgens hem onwaarschijnlijk is dat Van Dijk tijdig hersteld is voor het EK. De trainer benadrukte dat hij hoopt dat de centrumverdediger op tijd fit is om in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan te sluiten bij the Reds. Van Dijk zegt tegen de krant dat zijn herstel goed verloopt en dat hij nog niet is afgeschreven voor het EK.

Volgens Driessen is het ‘naïef om te denken dat Klopp geen strategie voert’ over de rentree van Van Dijk. “Uitgerekend in de aanloop naar de eerste interlandweek van 2021 laat Klopp nu optekenen dat hij deelname van Van Dijk aan het EK min of meer uitsluit”, schrijft hij maandag in zijn column. Volgens Driessen is Klopp er alles aan gelegen om Van Dijk fit terug te hebben voor het nieuwe seizoen, daar de prestaties van Liverpool sinds zijn blessure bergafwaarts zijn gegaan. “Als trainer en werkgever gruwelt hij van de gedachte dat Van Dijk geen minuut voor Liverpool meer speelt, maar vervolgens wordt opgeroepen voor het EK en zich bij Oranje forceert met alle gezondheidsrisico’s van dien. Met de kans dat hij voor het nieuwe seizoen opnieuw buitenspel staat.”

Het EK gaat voor Oranje op 13 juni van start met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Deelname van Van Dijk aan het toernooi wordt een race tegen de klok. Driessen schrijft dat het laatste woord uiteindelijk aan de speler zelf is. “Bij de minste of geringste twijfel kan Van Dijk het niet maken tegenover Liverpool om ook maar iets te forceren om present te zijn op het EK. Ook in zijn eigen belang. Natuurlijk ligt op z’n eerste eindtoernooi eeuwige roem voor het oprapen. Echter, Van Dijk moet tevens afwegen of het EK het risico waard is om het WK in Qatar zestien maanden later te missen.”