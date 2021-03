Bommetje barst bij AZ: ‘Dan baal je dat je op het tweede plan wordt gedrukt’

Zondag, 14 maart 2021 om 21:59

Dani de Wit moet het momenteel bij AZ stellen met een reserverol en dat zint de 23-jarige middenvelder niet. De international van Jong Oranje spreekt tegenover De Telegraaf zijn onvrede uit over zijn huidige rol bij de Alkmaarders. “Tot het ontslag van Arne Slot was ik samen met Teun (Koopmeiners, red.) en Owen (Wijndal, red.) één van de drie spelers die nog geen seconde had gemist. Dat zal toch wel een reden hebben gehad?”, zo vraagt De Wit zich af.

De Wit liep in december in de wedstrijd tegen FC Groningen - het eerste duel nadat Pascal Jansen het roer van de ontslagen Arne Slot had overgenomen - een enkelblessure op, die hem tweeënhalve maand aan de kant hield. Sinds zijn terugkeer had De Wit één keer een basisplaats: als defensieve middenvelder in de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Vitesse. Tegen VVV-Venlo, Feyenoord en FC Twente moest de aanvallende middenvelder het de afgelopen weken stellen met een invalbeurt.

“Ik verwachtte gelijk weer van waarde te kunnen zijn. Ik heb alle wedstrijden tijdens mijn afwezigheid gezien en in mijn ogen liep het niet altijd geweldig. Ik vond juist dat je mijn energie en drive er goed bij kon hebben. Dan baal je dat je effetjes op het tweede plan wordt gedrukt”, geeft De Wit te kennen. Na de nederlaag in Arnhem besloot Jansen zijn basiselftal op één plek te wijzigen: Tijjani Reijnders kreeg de voorkeur boven De Wit.

“Midtsjö deed niet eens mee. Ik had verwacht dat ik zou spelen en dan hoor ik vandaag dat dit niet het geval is. Kijk: ik wil mijn energie leveren en belangrijk zijn voor het team, zoals ik heb gedaan toen ik fit was. Komt er een nieuwe trainer en een blessure, moet ik voor mijn gevoel weer opnieuw beginnen. Daar baal ik enorm van”, besluit De Wit. Hij speelde dit seizoen voorlopig 21 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 4 assists.