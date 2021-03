Fledderus’ aanwezigheid verraadt interesse: ‘Ik vind het een mooie club’

Zaterdag, 13 maart 2021 om 08:18 • Yanick Vos • Laatste update: 09:03

In de zoektocht naar een nieuwe keeper lijkt FC Groningen te zijn uitgekomen in de Keuken Kampioen Divisie. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus zat vrijdagavond op de tribune bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en koploper SC Cambuur (0-0). Naar verluidt was hij aanwezig om Jay Gorter te analyseren. De twintigjarige keeper liet na afloop in gesprek met ESPN weten dat hij een eventuele overstap naar Groningen wel ziet zitten.

Onder de lat van Groningen staat volgend seizoen een nieuwe keeper aangezien Sergio Padt vertrekt naar Ludogorets. Mogelijk wordt Gorter de nieuwe sluitpost in het elftal van trainer Danny Buijs. De 1.90 meter lange keeper van Go Ahead is sinds dit seizoen eerste keeper. Hij speelde 27 van de 28 wedstrijden namens de club uit Deventer. De nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie heeft het minste aantal tegendoelpunten in de Keuken Kampioen Divisie: achttien.

Gorter wil niet op de zaken vooruitlopen en beseft wat zijn basisplaats bij Go Ahead waard is. "Ik heb m'n contract verlengd, tot 2024. Blijf ik hier om minuten te maken, dan zou dat niet slecht zijn", liet hij vrijdagavond weten na afloop van het doelpuntloze gelijkspel. "Maar ik heb ambities en dat heb ik al vanaf het begin aangegeven. Ik zou het niet erg vinden om een stap hogerop te maken om daar te gaan spelen.”

Potentiële Oranje-doelman noemt opmerkelijk voorbeeld: ‘Kijk naar De Roon’

Een eventuele stap naar de Eredivisie ziet hij in de nabije toekomst wel zitten. “Ik vind het een mooie club, een club die wil voetballen. Ik denk dat ik met de bal aan de voet ook een prima keeper ben. Ik heb bewezen dat ik dat kan. Het zou een mooie stap zijn. Ik denk dat ik er klaar voor ben”, aldus Gorter.