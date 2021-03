Memphis Depay helpt Olympique Lyon schade te beperken in titelstrijd

Vrijdag, 12 maart 2021 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:57

Memphis Depay is vrijdagavond met Olympique Lyon verder achteropgeraakt in de strijd om de Franse titel. Lang zag het ernaar uit dat Lyon zou verliezen op bezoek bij Stade de Reims, maar door een rake kopbal van Tino Kadewere uit een voorzet van Depay bleef de schade enigszins beperkt: 1-1. Nummer drie Lyon ligt met een wedstrijd meer gespeeld één punt achter op Paris Saint-Germain en drie op Lille OSC. Kaj Sierhuis bleef overigens negentig minuten op de bank bij Reims.

Het eerste gevaar in het duel werd gesticht door Mattia De Sciglio, wiens schot met moeite gekeerd werd door Slobodan Rajkovic. Daarna kwam Reims beter in de wedstrijd en volgde een grote kans voor Boulaye Dia, die van dichtbij stuitte op Anthony Lopes. In de rebound dacht Valon Berisha te scoren, maar dat was buiten het blok van Marcelo gerekend. Na ruim een half uur spelen kwam Reims op voorsprong, toen Thomas Foket een voorzet vanaf de rechterkant ziedend hard tegen de touwen joeg: 1-0.

Vier minuten na rust gunde Depay een enorme kans aan Lucas Paquetá, die van vijftien meter faalde om te scoren. Aan de overzijde had Marshall Munetsi de voorsprong van Reims kunnen vergroten, maar Lopes greep goed in. Lyon voerde de druk op en dook ook meerdere keren gevaarlijk op. Depay ging aan de rechterzijde van de zestien prachtig voorbij zijn tegenstander en speelde Paquetá aan, die tot zijn frustratie geen penalty kreeg na contact met Foket. Lyon speelde in de eindfase vol op de aanval en werd daarvoor beloond. Depay liet zich uitzakken naar de linkerkant en zette vanaf daar voor, waarna Kadewere de bal binnenkopte: 1-1.