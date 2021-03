Hernán Crespo haalt ex-Ajacied voor twee miljoen euro naar São Paulo

Vrijdag, 12 maart 2021 om 08:48 • Laatste update: 09:16

Luis Manuel Orejuela maakt per direct de overstap van Cruzeiro naar São Paulo, zo meldt de Braziliaanse club via de officiële kanalen. De Colombiaanse rechtsback heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot aan maart 2025. São Paulo, de club waar Hernán Crespo vorige maand werd aangesteld als nieuwe trainer, betaalt naar verluidt twee miljoen euro voor Orejuela.

De Colombiaan heeft een weinig succesvol verleden bij Ajax. In 2017 namen de Amsterdammers hem voor een kleine vier miljoen euro over van Deportivo Cali. Hij wist geen indruk te maken en kwam niet verder dan 44 speelminuten in de Eredivisie. Na een verhuurperiode bij Cruzeiro maakte hij begin vorig jaar voor ruim een miljoen euro definitief de overstap naar de club die uitkomt in de Braziliaanse Serie B.

Het artikel gaat verder onder de video Neres: 'Het is heel moeilijk om altijd een blessure te hebben' Meer videos

Orejuela is de tweede versterking van Sao Paulo in korte tijd. Vorige week maakte de club de komst van de 36-jarige routinier Miranda bekend. De 58-voudig Braziliaans international komt transfervrij over van Jiangsu Suning. Orejuela lijkt niet te hoeven vrezen voor Dani Alves als concurrent. De 37-jarige routinier met een verleden bij onder meer Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain speelde onder de vorige trainer Fernando Diniz voornamelijk op het middenveld.