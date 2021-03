Madueke werd verrast door Bergwijn: ‘Dat maakte veel indruk op hem’

Woensdag, 10 maart 2021 om 11:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:51

Noni Madueke werd enkele jaren geleden bij zijn komst naar PSV verrast door de inmiddels naar Tottenham Hotspur vertrokken Steven Bergwijn. In een interview met het Eindhovens Dagblad vertelt hoofd jeugdscouting Rini de Groot woensdag over de eerste ontmoeting tussen Madueke en Bergwijn, nadat de Engelsman in de zomer van 2018 overkwam uit de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur.

Het was mede aan Bergwijn te danken dat Madueke in 2018 besloot om de overstap te maken. De tiener kon rekenen op een warm ontvangst in Eindhoven. “Wat me nog te binnen schiet, is dat Steven Bergwijn hem die dag een shirt heeft gegeven en je zag dat dat op Noni veel indruk maakte", vertelt De Groot in een uitgebreid interview met de regionale krant. De Groot was de eerste die Madueke in 2017 live aan het werk zag, toen de Engels jeugdinternational het opnam tegen leeftijdsgenoten van Oranje. "Eigenlijk was bij die terugkeer al vrij snel duidelijk dat Noni vanaf de zomer van 2018 bij ons zou gaan spelen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Madueke besloot om bij PSV te tekenen, zorgde voor verbazing in zijn geboorteland. “In Engeland kon niet iedereen geloven dat Noni voor ons zou gaan spelen, maar het gebeurde toch”, gaat De Groot verder. “Het was alleen al daarom een transfer uit duizenden. Noni was daarna binnen de opleiding enorm gefocust en alleen boos als ie zelf kansen miste. In alles is hij met voetbal bezig en zijn ouders hebben hem geholpen door hier zelfs tijdelijk te komen wonen. Ze zijn ook vol voor zijn carrière gegaan, waarbij zijn zusje een tijdje op de internationale school zat.”

Madueke begon bij PSV in de Onder-17 en stroomde vervolgens via de Onder-19 en Jong PSV door naar de A-selectie, waar hij zich snel ontwikkelt. Met een schitterende treffer vierde hij zondag nog zijn rentree bij PSV tegen Fortuna Sittard (1-3 winst). Madueke kampte lange tijd met blessureleed en kwam tegen Fortuna voor het eerst sinds eind januari weer eens in actie namens de ploeg van trainer Roger Schmidt.