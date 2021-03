Schmidt onthult ergernis Malen: ‘Was hij niet happy mee, om eerlijk te zijn’

Maandag, 8 maart 2021 om 09:43 • Rian Rosendaal

Donyell Malen lijkt bij PSV de laatste weken in de schaduw te staan van Eran Zahavi, die in de laatste vijf wedstrijden van de Eindhovense club zeven keer wist te scoren. De Israëlische spits tekende zondag tegen Fortuna Sittard (1-3 overwinning) zelfs voor het 60.000ste doelpunt in de Eredivisie. Malen lijkt duidelijk te moeten wennen aan de samenwerking met Zahavi en aan het systeem met twee spitsen.

In de uitwedstrijd tegen Ajax (2-2) leken de PSV-aanvaller elkaar goed te vinden, maar buiten het duel in Amsterdam lijkt de samenwerking tussen de aanvallers stroef te verlopen. "Ze moeten leren complementair aan elkaar te zijn", geeft trainer Roger Schmidt mee aan zijn spitsen in gesprek met De Telegraaf. "Voor Donyell is het spelen met twee spitsen totaal nieuw. Dat had hij nog nooit gedaan en in het begin was hij daar niet zo happy mee, om eerlijk te zijn. Hij had een probleem de ruimtes te vinden." De PSV-coach constateert echter ook dat Malen per week progressie boekt in zijn niewe rol.

"Hij krijgt nu de kansen. Krijgt hij die niet, dan hebben we een probleem. Alles komt met ervaring", zo klinkt het geruststellend uit de mond van Schmidt. "De relatie tussen Eran en Donyell is goed nu. De vele goals van Eran zijn een bewijs. Je moet ook in acht nemen dat ze geen voorbereiding samen hebben gedraaid. Dat ze wat tijd nodig hebben, is normaal", zo besluit de hoopvolle Schmidt. Zahavi staat op 15 treffers in 25 duels in alle competities, terwijl Malen 22 doelpunten in 37 optredens kan overleggen.

Wim Kieft voorzag ondanks al problemen voor Malen, die volgens de analist wil schitteren op het EK en nadenkt over een toekomstige stap naar het buitenland. "Alleen helpt de aanwezigheid van Zahavi hem daar niet bij. Mooi zou zijn als ze complementair aan elkaar zouden zijn, maar daar is niet echt sprake van", schreef de oud-aanvaller in zijn column voor De Telegraaf. Er volgde tevens kritiek op het wisselbeleid van Schmidt. "Is hij fit dan speelt Zahavi nagenoeg altijd, terwijl Schmidt Malen veel meer rust geeft en vaker wisselt. Als Malen iedere keer wordt gewisseld, dan kan hem dat zomaar het gevoel geven dat Schmidt Zahavi belangrijker vindt."