Kwakman en Te Wierik zijn witheet; Tadic lacht om onderonsje met Suslov

Zondag, 7 maart 2021 om 14:55 • Dominic Mostert

De strafschop die Ajax zondag kreeg in de wedstrijd tegen FC Groningen (3-1) houdt de gemoederen flink bezig. Na een schot van Edson Álvarez kreeg Mike te Wierik, die op enkele meters afstand stond in het strafschopgebied, de bal tegen de arm en wees Dennis Higler naar de stip. De daaropvolgende penalty werd gemist door Dusan Tadic, maar door vroegtijdig inlopen van Tomás Suslov kon de aanvoerder uit een tweede poging wel scoren.

Kees Kwakman, werkzaam als analist voor ESPN, geeft op Twitter aan niets te begrijpen van de strafschop. “Gewoon alle tanden eruit trekken, zonder verdoving, bij de bedenker van deze handsregel”, foetert de oud-middenvelder. Langs het veld van de Johan Cruijff ArenA reageert Hedwiges Maduro wat genuanceerder. "We kennen de regel: hands is hands. Maar waarom dan direct geel? Hij kan er toch niks aan doen? Die regel vind ik superdom. Misschien was het voor het protesteren, dat weet ik niet." Te Wierik kreeg inderdaad een gele kaart en werd kort daarna gewisseld voor Wessel Dammers.

"Als dat de regels zijn, zijn dat de regels", reageert trainer Danny Buijs van Groningen. "Die mensen moeten de regels volgen. Als ik gisteren Sander van der Eijk zie, daar heb ik meer moeite mee." De oefenmeester doelt op een late en beslissende penalty die FC Utrecht kreeg tegen RKC Waalwijk na contact tussen Ahmed Touba en Gyrano Kerk. Na de wedstrijd gaf Van der Eijk toe dat de strafschop onterecht was. "We maken allemaal fouten in de sport, maar het moet niet zo zijn dat de Eredivisie een testleague wordt voor jonge scheidsrechters om fouten te maken. Wij maken ook fouten, maar de scheidsrechters hebben een tool en kunnen de fouten herstellen tijdens de wedstrijd", aldus Buijs.

"Dat kunnen wij trainers en voetballers niet. Dit is een prima regel, maar als ik gisteren naar RKC kijk, dat is lachwekkend. Je zal dadelijk een punt tekortkomen aan het einde van het seizoen, terwijl zes mensen de kans hebben om hun fout te herstellen met tv-beelden. Beter de ervaren scheidsrechters, Kuipers, Nijhuis, vandaag Higler. Prima." Higler koos er op aanraden van de VAR voor om Tadic de penalty te laten overnemen, nadat de aanvaller eerst tegen de lat schoot. Tómas Suslov liep te vroeg in en verdedigde de bal daarna uit, waardoor hij voordeel haalde uit het voortijdig inlopen. "Dit is een goed leermoment, want je weet tegenwoordig dat de VAR de beslissing kan terugdraaien", geeft Buijs aan.

Te Wierik, de verdediger die de handsbal beging, spreekt van een 'kutregel' "Wat moet ik in godsvredesnaam doen dan?", vraagt hij zich af. "Regels, dit is toch geen regel man. Kijk dan. Dan neem ik de volgende keer een motorzaag mee en zaag ik mijn arm eraf. Wat moet ik nou doen dan? Kan toch niet waar zijn? Ik vind het belachelijk, echt belachelijk. Krijg ik ook nog geel. Volgens mij heeft een mens twee armen, of niet? Dit is toch ongelooflijk. Hij schiet van drie meter die bal keihard tegen mijn arm aan. Ik vind het echt een grote grap." Te Wierik merkte niet eens op dat Tadic de penalty miste. "Ik zal je één ding vertellen, ik was al binnen, want ik was boos. Ik heb het helemaal niet gezien."

Tadic erkent dat hij in eerste instantie 'een beetje te hoog' schoot. "Ik wilde de bal in de kruising schieten. Ik had een beetje geluk", geeft hij toe. Vorige week scoorde hij nog op overtuigende wijze nadat Denzel Dumfries hem provoceerde. Ook Suslov had dat meegekregen, vertelt Tadic lachend. "Een speler van Groningen kwam naar me toe en vroeg: moet ik hetzelfde doen of niet? Suslov was dat. Ja, ik krijg er altijd energie van als iemand me irriteert." Maduro roept de Serviër uit tot beste man op het veld. "Hij heeft een goede traptechniek, natuurlijk. Ik vond hem fantastisch vandaag. In mijn ogen was hij de man van de wedstrijd. Altijd aanspeelbaar, goede voortzettingen, weer belangrijk met een goal..."