Drenthe schittert opnieuw in Mocro Maffia: ‘Ben blijkbaar een natuurtalent’

Zondag, 7 maart 2021 om 13:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:56

In het derde seizoen van de razendpopulaire Videoland-serie Mocro Maffia is wederom een bijrol weggelegd voor Royston Drenthe. De 33-jarige ex-speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid, thans in dienst van Racing Murcia, speelt onder de naam Frenkie Prof een gangster die in drugs handelt. Drenthe is vooral trots op zijn bijdrage aan de Nederlandse hitserie.

"Broer, ik zeg je eerlijk: ik ben trots op mezelf", laat de dankbare Drenthe zondag weten in een interview met de NOS. "Een shout-out naar iedereen op de set die mij deze kans heeft gegeven om te rocken. Ik denk dat ik een leuk affiche heb afgegeven." In de serie over onder meer drugs, drank en liquidaties is de voetballer duidelijk niet op zijn mondje gevallen. "Wat zeg je, broer? Geen moeder hè! Geen moeder. Ik maak vloerbedekking van je hersens", zo roept Drenthe in één van de scenes in de vooral onder jongeren zeer populaire serie.

"Ik vind het leuk, omdat het heel iets anders is dan wat ik gewend ben. En als jochie keek ik altijd naar acteurs op", verduidelijkt Drenthe zijn rol in Mocro Maffia. "Ik zag Amerikaanse rappers zoals 50 Cent in films spelen en wist dat die trend ook naar Nederland zou komen. Ik zei toen al tegen mijn moeder: 'Wat zij kunnen, kan ik ook"', aldus de in Spanje teruggekeerde routinier, die uitlegt hoe uiteindelijk hij is gecast. "De makers vroegen mij om een casting te doen. Mijn management vond toen dat ik dat niet moest doen. Als ze me wilden hebben, dan kon dat ook zonder casting, vonden zij... Maar het leek mij zo leuk dat ikzelf juist die casting wilde doen."

"Tijdens de casting werd me al gevraagd of ik eerder had geacteerd. Maar dat was niet zo. Blijkbaar ben ik een natuurtalent. Twee weken later kreeg ik al het bericht dat ze me wilden hebben", vervolgt Drenthe. Hij krijgt vervolgens de vraag of hij net als zijn personage in de serie op het slechte pad had kunnen belanden. "Dat denk ik niet, want mijn moeder heeft me altijd netjes opgevoed. Maar alles kan. Je weet niet hoe het dan was gelopen, welke prikkels je had gehad en welk pad je had bewandeld."

Drenthe kreeg zelf al op driejarige leeftijd indirectte maken met de drugswereld, toen zijn dealende vader werd vermoord. Dat voorval spookte echter niet door zijn hoofd tijdens de opnamen van Mocromaffia. "Ik ken de details van de moord op mijn vader niet. Bewust niet. Maar ik weet dat het een man was die niet op zijn mondje gevallen was. Dat is hem fataal geworden", verzucht Drenthe, die niet weet of er meer acteerklussen volgen. "Het ligt er gewoon aan wat er op mijn pad komt. Op dit moment focus ik me echt nog op het voetbal hier in Spanje."