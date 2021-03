Bijlow ontbreekt opnieuw bij Feyenoord; talisman keert terug in de defensie

Zaterdag, 6 maart 2021 om 15:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:32

Feyenoord moet het zaterdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo in de Eredivisie opnieuw zonder Justin Bijlow doen. De keeper is niet voor het eerst dit seizoen afgehaakt met een blessure en wordt vervangen door Nick Marsman. Bijlow maakte vorige maand zijn rentree na een voetblessure en pendelde sindsdien tussen basis en bank door gekwakkel met zijn fitheid.

In vergelijking met de vorige wedstrijd tegen AZ, waarin met 4-2 werd verloren, ontbreekt ook de geblesseerde Bart Nieuwkoop. Trainer Dick Advocaat kiest op de rechtsbackpositie nu voor Lutsharel Geertruida en verandert verder niets aan zijn opstelling. Feyenoord won dit Eredivisie-seizoen 67 procent van de competitieduels waarin Geertruida aan de aftrap stond (10 van 15), tegenover 22 procent van de Eredivisie-wedstrijden zonder de verdediger in de basis (2 van 9).

Feyenoord won de laatste vier Eredivisie-wedstrijden tegen VVV met een doelsaldo van 13-1: voor deze reeks wonnen de Rotterdammers nooit eerder drie keer op rij van VVV in de competitie. Het team van Advocaat is sowieso gebaat bij een zege. Feyenoord won slechts twee van de laatste acht competitieduels (twee remises, vier nederlagen), waaronder geen van de laatste drie (twee remises, één nederlaag). De laatste langere reeks zonder Eredivisie-zege dateert van oktober-november 2017 (toen vijf duels).

Bij VVV ontbreekt topscorer Giorgos Giakoumakis wegens een blessure. De spits is met 23 doelpunten in net zoveel wedstrijden de revelatie van dit Eredivisie-seizoen. Jafar Arias vult in De Kuip de spitspositie in. Het duel tussen Feyenoord en VVV begint om 16.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van de Graaf.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Kökcü; Berghuis, Linssen en Sinisterra.

Opstelling VVV-Venlo: Kirschbaum, Pachonik, Da Graca, Gelmi, Schafer, Post, Donis, John, Shabani, Hunte, Arias.