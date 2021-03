Waterreus: ‘Ooit een ‘supertalent’, horen we nog wel iets over hem bij Ajax?'

Woensdag, 3 maart 2021 om 22:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:01

Met het vertrek van Lars Unnerstall naar FC Twente is bij PSV de zoektocht naar een nieuwe doelman gestart. De Eindhovenaren zijn daarbij volgens ESPN uitgekomen in Enschede en zien in Joël Drommel de grote uitdager voor Yvon Mvogo. Volgens Ronald Waterreus, die zelf 285 wedstrijden het doel van PSV verdedigde, komt die stap te vroeg voor Drommel. De oud-doelman refereert daarbij aan Kjell Scherpen, die de afgelopen jaren nauwelijks aan spelen toe is gekomen bij Ajax en zijn minuten hoofdzakelijk bij het beloftenelftal maakt.

Drommel moet voor PSV een van de eerste aankopen worden voor het nieuwe seizoen. “Vooropgesteld: Drommel is een goede doelman”, vertelt Waterreus in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Alleen hypen we wel erg snel in Nederland, hè. Neem Mohamed Ihattaren, die door de kenners liever nog gisteren dan vandaag Oranje in moest toen hij net gedebuteerd was, maar nu bewijst dat onderweg heel veel kan gebeuren. Voor keepers is het niet anders. Kjell Scherpen, ooit ‘supertalent’ bij FC Emmen, horen we nog wel iets over hem bij Ajax? Keepen in de subtop is echt iets anders dan keepen in de top.”

Mocht Drommel, die volgens diverse media goed in de markt ligt, kiezen voor PSV, dan zal de club de situatie van eerste keeper Mvogo tegen het licht houden. PSV heeft de Zwitsers international tot medio 2022 gehuurd van RB Leipzig. “Joël laat wekelijks zien dat hij toe is aan een hoger niveau”, vertelt René Hake. De trainer van FC Utrecht zag in 2015 direct de potentie van Drommel en posteerde hem tussen de palen bij Twente ten koste van Nick Marsman. “Vanuit FC Twente zijn in Nederland slechts een paar clubs een verbetering. En dat zijn de topclubs. Ja, een heel logische stap.”

De doelman van Twente werd de voorbije maanden ook al veelvuldig in verband gebracht met Ajax, waar hij werd gezien als opvolger van André Onana. “Kijk, als PSV Drommel als eerste keeper van de toekomst haalt en hem vervolgens eerst een jaar verhuurt aan pakweg FC Utrecht, snap ik het”, gaat Waterreus verder. “Maar als ze hem zien als iemand die nu al de strijd aankan met Yvon Mvogo, dan zou ik dat raar vinden. Niet alleen omdat Mvogo een uitstekende keeper is voor PSV, ervan uitgaande dat hij blijft. Ook omdat PSV in Unnerstall nu een reservekeeper heeft die, in tegenstelling tot Drommel, al bewezen heeft de top aan te kunnen. Dan begrijp ik niet waarom je hem laat gaan.”