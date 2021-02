Anwar El Ghazi bevestigt zijn reputatie bij nieuwe kans in de basis

Zaterdag, 27 februari 2021 om 20:21 • Jeroen van Poppel

Anwar El Ghazi heeft zaterdagavond opnieuw zijn waarde bewezen voor Aston Villa. De 25-jarige aanvaller had dankzij de voetblessure van sterspeler Jack Grealish voor de tweede keer op rij een basisplaats en maakte tegen Leeds United de enige treffer van de wedstrijd: 0-1. Het was voor El Ghazi zijn zesde competitiedoelpunt van het seizoen. De vleugelspits, die meestal op de bank begint, is dit seizoen elke 120 speelminuten goed voor een goal in de Premier League, het hoogste doelpuntengemiddelde van alle spelers bij Villa.

Al in de vijfde minuut viel het enige doelpunt van de wedstrijd. Na een mislukte hoekschop bracht Ollie Watkins de bal vanaf de rand van de zestien weer in de doelmond. Bij de tweede paal controleerde El Ghazi knap met rechts en rondde vervolgens met links af: 0-1. De aanvaller toonde zich daarna bedrijvig en vuurde in een kort tijdbestek nog eens drie keer op het doel, maar had nu minder geluk in de afronding. Aston Villa slaagde erin de minimale zege over de streep te trekken, zonder echte grote kansen weg te geven aan Leeds.

El Ghazi profiteerde in december ook al van een blessure van ploeggenoot Ross Barkley. Toen schoof Grealish van de linkerkant naar de nummer tienpositie, waardoor er voor El Ghazi een plek als linksbuiten was weggelegd. Hij zette toen een geweldige reeks met vijf doelpunten in vijf wedstrijden neer. In januari verdween El Ghazi echter weer uit het basiselftal, omdat Barkley hersteld was en Grealish op links de voorkeur kreeg boven de voormalig Ajacied.