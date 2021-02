Youri Regeer in tranen: ‘In de kleedkamer heb ik er niks over gezegd’

Dinsdag, 23 februari 2021 om 22:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:59

Youri Regeer was dinsdagavond na de wedstrijd tussen FC Volendam en Jong Ajax aangeslagen. In de vijfde minuut van de blessuretijd boog Volendam een 1-2 achterstand om in een 3-2 zege; het winnende doelpunt was te danken aan een verkeerde inspeelpass van Regeer. Na het laatste fluitsignaal leek de zeventienjarige middenvelder in tranen van het veld te stappen en ook voor de camera van ESPN oogt hij aangeslagen.

Nadat Volendam op 2-2 kwam, verliep de aftrap desastreus voor Ajax. Christian Rasmussen speelde de bal terug naar de eigen helft, waar zes Ajacieden gegroepeerd stonden in een cirkel. Regeer leverde de bal in bij Zakaria El Azzouzi, die razendsnel reageerde en een vrije doortocht had naar het doel van Dominik Kotarski. De aanvaller maakte geen fout tegen zijn oude club. "Je maakt een fout en daar komt de 3-2 uit. Dat was persoonlijk een hele domme fout", treurt Regeer. "In de kleedkamer heb ik er niks over gezegd, dat was ook niet nodig. Ik denk dat iedereen wel weet dat het mijn fout was."

Regeer krijgt vervolgens beelden te zien van zijn aftocht na het laatste fluitsignaal. "De 2-2 kan gebeuren, maar dan zo’n verschrikkelijke fout maken in de laatste seconden… Die bal moet gewoon naar voren. Ik weet zelf dat het een hele grote fout is", zegt hij daarop. De late ontknoping doet ook pijn omdat Ajax in zijn ogen zeker geen slechte wedstrijd speelde. Tot de 85ste minuut stond het nog 0-2 in het Kras Stadion. "Voor de rest laten we prima veldspel zien. We speelden volwassen en dan gebeurt dit in de laatste minuten."

Sontje Hansen werd vlak voor de aansluitingstreffer naar de kant gehaald. Vanaf de bank zag hij de ontknoping met lede ogen toe. "Ik vond dat wij de veel betere ploeg waren. Voor mij was er ook een mooie rol met een assist en dan is het echt balen dat we zo verliezen", vertelt de creatieveling, die Regeer niets kwalijk neemt na zijn fout. "Deze dingen gebeuren in een carrière. Morgen heb je weer een kans, je moet gewoon doorgaan. Volgende week hebben we weer een wedstrijd en dan moet hij weer honderd procent geven. Het moet snel uit zijn hoofd gaan en dan komt het wel goed."