Mino Raiola waarschuwt: ‘Slechts tien clubs kunnen hem kopen’

Dinsdag, 23 februari 2021 om 19:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:19

Mino Raiola denkt dat er geen trainer of technisch directeur bestaat die de komst van Erling Braut Haaland zou afwijzen. De twintigjarige aanvaller van Borussia Dortmund is één van de meest gewilde voetballers in het cliëntenbestand van de Italiaanse Nederlander. Ofschoon de Europese topclubs forse verliezen lijden als gevolg van de coronapandemie, denkt de befaamde zaakwaarnemer dat het niet van invloed zal zijn op salarissen en transfersommen van topvoetballers, en dus ook niet op de commissies van zaakwaarnemers.

“Ik denk niet dat er verband tussen zit”, benadrukte Raiola in gesprek met BBC Sport. “Voor toptalenten is altijd plaats.” Het is de vraag of Haaland nog lang het shirt van Borussia Dortmund om de schouders zal dragen. De Noor kwam dertien maanden geleden voor twintig miljoen euro over van Red Bull Salzburg, waar hij minder wedstrijden speelde dan doelpunten maakte: 27 om 29. Ook in Duitsland heeft Haaland nauwelijks aanpassingsproblemen gekend: 43 wedstrijden in alle competities, 43 doelpunten.

“Het is overduidelijk dat Erling door iedereen wordt gezien als een nieuwe en potentiele ster in de toekomst. Het is zo moeilijk om te doen wat hij doet op zijn leeftijd en op dit niveau”, benadrukt Raiola. Zo staat de teller van Haaland in de Champions League sinds begin vorig seizoen bijvoorbeeld op achttien treffers, in slechts veertien duels. Niemand maakte meer doelpunten in dezelfde tijdsspanne. “Hij zal een van de toekomstige sterren van het volgende decennium zijn”, voorziet de belangenbehartiger.

“Sterspelers als Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi hebben een leeftijd bereikt waarbij iedereen zich afvraagt: ‘Hoelang kunnen we nog van ze genieten?’ Iedereen is zoekende naar een nieuwe generatie.” Het contract van Haaland met Dortmund loopt na dit seizoen nog drie jaar door. Het gerucht gaat dat volgend jaar zomer een clausule in werking treedt die het mogelijk maakt om de aanvaller voor ‘slechts’ 75 miljoen euro te kopen, maar daar wil de in Haarlem geboren zaakwaarnemer niets over kwijt.

“Slechts tien clubs kunnen het zich veroorloven om Haaland te kopen en datgene te bieden waar je op uit bent als voor Dortmund hebt gespeeld. En vier van die clubs zijn uit Engeland afkomstig", verzekert hij, zonder namen te noemen. "Ik denk niet dat er een technisch directeur of een trainer in de wereld is die zou zeggen: ‘Ik heb geen interesse in Haaland’. Je vraagt je toch ook niet af of er een Formule 1-team is dat geen interesse in Lewis Hamilton zou hebben?”, besluit Raiola.