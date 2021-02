VVCS is boos op Feyenoord: ‘Feyenoord is de enige club die dit zo doet’

Zondag, 21 februari 2021 om 23:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:11

Spelersvakbond VVCS is boos op de wijze waarop Feyenoord een loonoffer probeert af te dwingen van de spelers. De mededeling van de clubleiding is verkeerd gevallen bij een deel van de spelersgroep, zo werd deze week duidelijk. Het is immers al de tweede keer dit seizoen dat de selectie een loonoffer moet brengen. In 2020 werd de spelersgroep al al zes maanden werd gekort op het salaris; die afspraak verliep op 31 december.

Louis Everard, directeur van spelersvakbond VVCS, is boos op Feyenoord. "Als je financiële problemen hebt, ga dan in gesprek met je spelers, maar leg het niet als een eenzijdig dictaat op. Dit is een totaal verkeerde handelswijze. De spelers van Feyenoord hebben al een loonoffer gebracht en dat was een heel fors offer", zegt Everard zondag bij Langs de Lijn op NPO Radio 1. Hij geeft aan dat de spelers bij het eerste loonoffer individueel akkoord gingen, maar dat daar nu geen sprake van is.

Algemeen directeur Mark Koevermans, technisch directeur Frank Arnesen en financieel directeur Pieter Smorenburg hebben donderdag de spelersgroep toegesproken. De directieleden hebben daarbij duidelijk gemaakt hoe slecht Feyenoord er financieel voor staat en dat er geen andere optie is dan het opnieuw inleveren van salaris. Feyenoord vraagt geen goedkeuring van de spelers: de club wil de selectie op bedrijfseconomische gronden dwingen tot een loonoffer. De voetballers gaan daar niet mee akkoord. Het is onduidelijk hoe aan deze impasse een eind gemaakt zal worden door de directie.

"Ik heb begrepen dat het is gepresenteerd als een eenzijdig dictaat. Als werkgever moet je dat niet willen. Het lijkt me een totaal verkeerde handelwijze", vervolgt Everard. "Wat er nu gebeurt kan helemaal niet. Alleen als de spelers individueel instemmen met een offer, kan dit. Als club moet je dit niet willen, en zeker als Feyenoord moet je dit al helemaal niet willen. Feyenoord is de enige club in Nederland die dit zo doet. De volgende stap is nu aan de club: probeer een compromis te vinden. Als de spelers dit niet accepteren, ligt er een juridisch conflict. Dan gaat de zaak naar de arbitragecommissie..."