Atalanta maakt reuzenstap na doelpuntrijke tweede helft met zes treffers

Zondag, 21 februari 2021 om 19:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:57

Atalanta heeft zondagavond hele goede zaken gedaan met het oog op de ranglijst in de Serie A. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini was na een doelpuntrijke tweede helft met 4-2 te sterk voor Napoli en stijgt daarmee van de zevende naar de vierde plek. Gasperini werd door scheidsrechter Marco Di Bello halverwege de eerste helft vroegtijdig weggestuurd wegens herhaaldelijke aanmerkingen op de leiding. Marten de Roon speelde de volledige wedstrijd namens Atalanta, terwijl Sam Lammers op de bank bleef. Hans Hateboer is nog altijd geblesseerd.

Atalanta kent een prima seizoen tot dusver en wist slechts één van de laatste dertien competitiewedstrijden te verliezen. Tegen Napoli kwam de ploeg uit Noord-Italië stroef uit de startblokken, maar verdiende de ploeg wel een strafschop na een overtreding op Matteo Pessina. Di Bello wilde er echter niks van weten en wuifde de protesten van Atalanta weg. Gasperini moest zijn aanmerkingen op de leiding niet veel later bekopen met een rode kaart. Het enige gevaar uit de eerste helft kwam van het hoofd van Victor Osimhen. De aanvaller produceerde in kansrijke positie een krachtige kopbal, maar zag zijn inzet onder de lat vandaan worden getikt door Pierluigi Gollini.

In de tweede helft volgden de doelpunten elkaar in rap tempo op en nam Atalanta na vijf minuten spelen de leiding. Luis Muriel zorgde voor het voorbereidende werk en legde de bal op een presenteerblaadje voor Duván Zapata, die raak kopte bij de tweede paal. Napoli deed al snel iets terug en tekende via Piotr Zielinski voor de gelijkmaker. De middenvelder werd bediend door Matteo Politano, waarna hij doelman Gollini kansloos liet met een prachtige volley in de lange hoek: 1-1. Toen een schot van Passina vervolgens rakelings over ging, bracht Robin Gosens Atalanta voor de tweede keer op voorsprong. De Duitser kon bij de tweede paal eenvoudig binnen tikken na een voorzet vanaf rechts van Zapata: 2-1.

?????????? ?????????????????? ?? Een hele knappe goal van de Pool brengt de stand weer in evenwicht... 1-1!#ZiggoSport #SerieA #ATANAP pic.twitter.com/Wnn84VpZh2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 21, 2021

Napoli leek op dat moment de weg kwijt en kreeg via Muriel twintig minuten voor tijd de volgende klap te verwerken. De Colombiaan profiteerde van geklungel in de verdediging bij de bezoekers en haalde met links verwoestend uit in de korte kruising: 3-1. Het verzet van Napoli leek daarmee gebroken, maar het was Gosens die de ploeg van Gennaro Gattuso andermaal terug in de wedstrijd bracht. De vleugelverdediger wist zich geen raad met een indraaiende voorzet vanaf rechts van Politano en werkte de bal met zijn knie achter zijn eigen doelman. Heel lang kon Napoli niet genieten van de aansluitingstreffer, toen Cristian Romero voor het slotakkoord zorgde. De Argentijn verlengde een hoekschop van Berat Djimsiti met het hoofd in de verre hoek: 4-2.