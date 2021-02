Leipzig profiteert optimaal van misstap Bayern dankzij beauty Marcel Sabitzer

Zondag, 21 februari 2021 om 17:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:31

RB Leipzig heeft zondagmiddag optimaal geprofiteerd van de misstap van Bayern München. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann was op bezoek bij Hertha BSC met 0-3 te sterk. Aanvoerder Marcel Sabitzer brak met een schitterend afstandsschot de ban voor de bezoekers, waarna Nordi Mukiele en Willi Orban in de tweede helft de zege veiligstelden. Door de zege verkleint Leipzig de achterstand op de koploper Bayern, die zaterdag met 2-1 onderuit ging bij Eintracht Frankfurt, tot twee punten.

Leipzig, dat dinsdag in de Champions League in eigen huis met 0-2 ten onder ging tegen Liverpool, begon sterk aan het duel. Hee-Chan Hwang werd op maat bediend door Marcel Halstenberg en nam het doel van Rune Jarstein onder vuur, maar moest toezien hoe de Noorse sluitpost zijn doel schoon hield met een prima redding. Na een klein half uur spelen was het wel raak voor de bezoekers. Sabitzer kreeg de bal op zo’n dertig meter van het doel aangespeeld door Dani Olmo, legde het leer goed voor zijn rechter en haalde vervolgens verwoestend uit: 0-1.

What a goal from Marcel Sabitzer! Look at the dip on this pic.twitter.com/orIVGGux30 — FUT Stephen A (@FutStephenA) February 21, 2021

Leipzig bleef in het eerste bedrijf de bovenliggende partij, maar wist het veldoverwicht niet om te zetten in grote mogelijkheden. Na rust kwam Hertha beter voor de dag en noteerde het vrijwel direct een goede kans via Matheus Conha. De Braziliaan slalomde zich door de defensie van Leipzig en haalde vervolgens uit, maar zag zijn poging rakelings naast het doel van Péter Gulácsi gaan. Terwijl Hertha vervolgens beter in de wedstrijd leek te komen, gooide de nummer twee van de Bundesliga het duel in het slot.

Invaller Mattéo Guendouzi kreeg de bal na slecht uitverdedigen niet uit zijn eigen strafschopgebied en zag hoe Nordi Mukiele op aangeven van Tyler Adams hard en hoog raak schoot: 0-2. Leipzig drukte vervolgens door op jacht naar de derde treffer en werd vijf minuten voor tijd beloond. Een kort genomen hoekschop werd vanaf de linkerkant van het veld door Sabitzer voor het doel gebracht, waarna Orban zijn hoofd tegen de bal zette en doelman Jarstein voor de derde keer kansloos liet: 0-3.