Siem de Jong kan voor het eerst sinds 2017 twee keer op rij juichen na remise

Zondag, 21 februari 2021 om 16:18 • Chris Meijer • Laatste update: 16:24

De derby van het noorden heeft zondagmiddag geen winnaar gekregen. Siem de Jong bracht sc Heerenveen in de eerste helft op voorsprong, maar door een rake knal van Tomás Suslov hield FC Groningen een punt over aan het bezoek aan Friesland: 1-1. Daarmee verzuimt FC Groningen als nummer zes van de Eredivisie op tot op twee punten van Feyenoord te komen, terwijl Heerenveen nu de nummer tien van de ranglijst is.

Heerenveen plaatste zich afgelopen woensdag ten koste van Feyenoord voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Ten opzichte van dat duel had trainer Johnny Jansen twee wijzigingen in zijn basiself doorgevoerd: Sherel Floranus en Lasse Schöne namen de plekken van Jan Paul van Hecke en Rodney Kongolo over. Na een aftastende beginfase was de eerste grote kans voor de thuisploeg. Na een slippertje van Mike te Wierik dook Joey Veerman op in het strafschopgebied, maar de middenvelder zag zijn schot tegen de paal gaan. De rebound viel voor de voeten van Henk Veerman, alleen maaide de spits over de bal heen.

Kort daarna zag Schöne in zijn derde optreden voor Heerenveen een schot gekraakt worden. Op slag van rust leek Henk Veerman een goede kans te krijgen, maar FC Groningen-verdediger Ko Itakura voorkwam met een fraaie ingreep dat een voorzet de spits bereikte. Met 43 minuten op de klok was het toch nog raak voor Heerenveen. Een bekeken passje van Joey Veerman bereikte Henk Veerman, die de bal teruglegde richting De Jong. De aanvallende middenvelder plaatste de bal met een lage schuiver achter doelman Sergio Padt. Het was de eerste keer sinds oktober 2017 (destijds met Ajax) dat De Jong in twee wedstrijden op rij scoort op de Nederlandse velden.

Na rust kwam FC Groningen, waar Danny Buijs overigens niet op de bank zat en vervangen werd door Adrie Poldervaart na in aanraking te zijn geweest met iemand met het coronavirus, beter in de wedstrijd. Na kleine mogelijkheden voor Alessio Da Cruz en Jörgen Strand Larsen had invaller Paulos Abraham de gelijkmaker op zijn schoen na voorbereidend werk van Mo El Hankouri, maar de Zweedse aanwinst tikte de bal net naast. Met 82 minuten op de klok slaagde FC Groningen er toch in om op gelijke hoogte te komen.

Suslov schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak, nadat de bal in de verre hoek achter doelman Erwin Mulder terechtkwam. Strand Larsen kreeg in de absolute slotfase nog een mogelijkheid om FC Groningen een overwinning te bezorgen, maar in de gelijke stand kwam uiteindelijk geen verandering meer. Voor FC Groningen wacht nu komende woensdag de inhaalwedstrijd tegen Feyenoord, in eigen stadion.