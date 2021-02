Ronald Koeman wordt na Liverpool - Everton uitgelachen door voormalig pupil

Oumar Niasse heeft zaterdagavond nogmaals duidelijk gemaakt geen vriendschappelijke band te onderhouden met Ronald Koeman. De dertigjarige aanvaller, die momenteel zonder club zit, raakte in zijn tijd bij Everton in conflict met de huidige trainer van Barcelona, die hem uit de selectie verbande. Niasse laat via zijn Instagram Stories weten blij te zijn dat Everton zaterdag won van Liverpool (0-2) en dat het Barcelona van Koeman vernederd werd door Paris Saint-Germain (1-4).

"Wat een week", schrijft Niasse bij een post op zijn Instagram Stories, met daarbij foto's van zowel de Merseyside-derby als de Champions League-wedstrijd tussen Barça en PSG. Het conflict tussen Niasse en Koeman dateert uit 2016. Everton betaalde op 1 februari 2016 liefst 17,9 miljoen euro aan Lokomotiv Moskou om Niasse over te nemen. In de zomer die volgde werd Koeman aangesteld als manager. De coach zag het totaal niet zitten in de centrumspits en zette hem direct terug naar de beloften.

De post op de Instagram Stories van Oumar Niasse.

"Toen hij bij Everton kwam, was ik een makkelijk doelwit", zei Niasse eerder tegenover BBC Sport. "Koeman wilde me kapotmaken. Hij zei: 'Ik wilde jou niet hebben. Je bent niet goed.' Ik zei: 'Oké, dankjewel' "Koeman wilde me weg krijgen bij de club en hij deed daardoor allerlei dingen die niet leuk waren. Mijn locker werd afgepakt, ik had geen rugnummer meer, ik mocht niet meer eten en trainen met de selectie..."

En daar bleven de maatregelen van Koeman jegens Niasse niet bij. "Ik werd naar de Onder-23 gestuurd en zelfs daar had ik geen locker. Het was moeilijk. Vanuit de club was er geen respect meer. Ze deden dingen om te zien of ik op zou geven. Ik wil het geen slavernij noemen, maar dat het moeilijk was, dat is zeker. Ik was sterk en ik bleef. Ik heb hard gewerkt."

Koeman hield het bij Everton minder dan anderhalf seizoen vol, want hij werd in oktober 2017 de laan uitgestuurd vanwege de slechte resultaten. Niasse profiteerde daarvan, want de Senegalees werd door zijn opvolger Sam Allardyce teruggehaald bij het eerste elftal. In het seizoen 2017/18 kwam Niasse vervolgens tot een verdienstelijk aantal van 8 goals in 22 optredens, maar in de jaren die volgden raakte hij uit beeld. Het afgelopen seizoen kwam hij slechts in drie Premier League-duels binnen de lijnen voor Everton en zijn aflopende contract werd niet verlengd. Sindsdien is hij clubloos.