Real Madrid loopt dankzij kopspecialist in op Atlético Madrid

Zaterdag, 20 februari 2021 om 22:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:53

Real Madrid heeft zaterdagavond in LaLiga optimaal geprofiteerd van de nederlaag van Atlético Madrid. Enkele uren na de 0-2 thuisnederlaag van de koploper tegen Levante zegevierde het team van trainer Zinédine Zidane met 0-1 over Real Valladolid en bedraagt de achterstand maar drie punten, al heeft de lijstaanvoerder een duel minder in de benen. Casemiro en Youssef En-Nesyri zijn de spelers met de meeste kopgoals dit seizoen in LaLiga: vier stuks ieder.

Real Madrid domineerde in de eerste 45 minuten, met liefst 71 procent balbezit, maar de beste kansen waren daarentegen voor Valladolid. In de openingsfase speelde de thuisploeg op de counter en tot driemaal toe hield Thibaut Courtois de regerend landskampioen op de been. De Belg keerde in de zesde minuut een schot van Fabián Orellana en ook de rebound van Saidy Janko. Een minuut later bracht Courtois redding op een krachtig schot.

Het team van Zidane had weinig moeite om het doelgebied van Jordi Masip te bereiken, maar wél om voor gevaar tussen de drie palen te zorgen. Twee doelpunten van Mariano Diaz in de 22e en 31e minuten werden wegens buitenspel afgekeurd en verder dan een goede kans voor Casemiro in de 39e minuut kwamen de bezoekers niet. Na een vrije trap van Toni Kroos liep de Braziliaan weg bij Bruno González, maar kopte hij de bal over.

Casemiro kreeg vier minuten na de pauze de kans om zich te revancheren, maar zijn kopbal na een corner van Kroos miste de juiste richting. Niet veel later was Courtouis opnieuw de reddende engel van de Koninklijke. Na een flater van Ferland Mendy toen hij de bal wilde wegwerken was het aan de Belg te danken dat Orellana niet voor de 1-0 zorgde. Een belangrijke redding, daar Real Madrid een kleine tien minuten later op 0-1 kwam.

Na een indraaiende vrije trap van Kroos was het uiteindelijk toch Casemiro die met een kopbal de score in het Estadio José Zorrilla opende. Elf van de vijf doelpunten van de middenvelder dit seizoen was de eerste van de wedstrijd. Valladolid oogde aangeslagen na de tegentreffer en kon Real Madrid niet meer verontrusten. Het team van Zidane kan zich nu gaan focussen op de eerste confrontatie met Atalanta in de Champions League, komende woensdag in Bergamo.