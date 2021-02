FC Emmen boekt eerste zege in de Eredivisie in bijna een jaar tijd

Zaterdag, 20 februari 2021 om 20:42 • Laatste update: 20:46

FC Emmen heeft zaterdagavond de eerste overwinning van het Eredivisie-seizoen geboekt. Op De Oude Meerdijk was de ploeg van Dick Lukkien in een aantrekkelijk duel te sterk voor PEC Zwolle: 3-2. Een hoopgevend resultaat voor de Drenten, die dankzij de eerste competitiezege na 349 dagen, toen VVV-Venlo met 3-0 verslagen werd, weer durven dromen van handhaving. Emmen blijft hekkensluiter en staat nu vier punten achter op nummer zeventien Willem II en nummer zestien ADO Den Haag.

Het was de ploeg van John Stegeman die het initiatief nam in de openingsfase van het duel. Nog voor het verstrijken van de tweede speelminuut kreeg Virgil Misidjan een goede kans om ter hoogte van de vijfmeterlijn de 0-1 tegen de touwen te werken, maar zijn schot ging rakelings over. Na de tiende minuut veranderde het spelbeeld en was het Emmen dat meer left toonde. Michael de Leeuw kreeg namens de thuisploeg de eerste grote kans van de wedstrijd na een klein kwartier spelen, toen hij na zijn teen net niet tegen de bal kreeg uit een voorzet van debutant Luka Adzic.

Het veldoverwicht wisten de gastheren langere tijd niet tot uiting te brengen op het scorebord, maar tien minuten voor rust werd de ban alsnog gebroken. Het was Anderlecht-huurling Adzic die zijn entree opluisterde met een doelpunt: de aanvaller ontving de bal aan de linkerkant van het veld, waarna hij naar binnen sneed en met een geplaatst schot doelman Xavier Mous verschalkte. Het antwoord van de Zwollenaren liet echter niet lang op zich wachten, want op slag van rust zorgde Bram van Polen, die met zijn noppen een vrije trap van Manuel Benson verlengde, voor de gelijkmaker.

De teams leken met een 1-1 tussenstand te gaan rusten, maar in de blessuretijd van de eerste helft kwam Emmen opnieuw aan de leiding. Jari Vlak ontving de bal in de zestien en vond De Leeuw, die van dichtbij geen fout maakte: 2-1. Na de thee was het met name de thuisploeg die aanspraak maakte op een nieuwe treffer, die uiteindelijk twintig minuten voor tijd gevonden werd. Vlak stak het halve veld over en schoot vervolgens van de rand van de zestien de 3-1 tegen de touwen. Yuta Nakayama deed twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd met een kopbal nog wel wat terug namens de bezoekers, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam PEC niet: 3-2.