Janssen benoemt zwakte: ‘Als hij daar beter in wordt, kan hij heel ver komen’

Donderdag, 18 februari 2021 om 23:23 • Dominic Mostert

Brian Brobbey kende donderdagavond een grandioze invalbeurt. De aanvaller hielp Ajax met een doelpunt in de voorlaatste minuut aan een 1-2 overwinning op Lille OSC, waardoor de achtste finale van de Europa League binnen handbereik is. Brobbey spreekt voor de camera van RTL7 van een terechte overwinning. "Wij waren zeker de betere ploeg", geeft de negentienjarige spits aan.

"Na een domme fout van onszelf hebben we goed doorgepakt", zegt Brobbey, die doelt op de wijze waarop Lille achttien minuten voor tijd op voorsprong kwam: Timothy Weah maakte dankbaar gebruik van een te korte terugspeelpass van Tagliafico en tikte de bal door de benen van Maarten Stekelenburg door tegen de touwen. Een minuut later kwam Brobbey binnen de lijnen als vervanger van David Neres. Tagliafico verdiende vervolgens een penalty waar de gelijkmaker van Dusan Tadic uit volgde en Brobbey bepaalde de eindstand.

"Ik scoor en dat is wat ik moet doen", reageert hij. "Ik ben er heel erg blij mee." Met een subtiele voetbeweging zette Davy Klaassen de spits vrij voor keeper Mike Maignan en de invaller slaagde erin om via de doelman raak te schieten. Het was een mooie opsteker voor Brobbey, die zich niet populair maakte door deze maand te beslissen dat hij Ajax in de zomer transfervrij zal verlaten. "Ik wil natuurlijk alles geven voor Ajax, dus ik doe gewoon mijn ding als ik erin kom."

"Dusan speelde de bal naar Davy en ik had al zo’n gevoel dat Davy de bal zou passen, dus ik liep al diep", aldus Brobbey, die de jongste scorende invaller is voor Ajax in een Europese knock-outwedstrijd sinds Patrick Kluivert in de Champions League-finale van 1995. "Ik denk dat we met een goed gevoel naar de return kunnen kijken en ons best moeten doen. Dan pakken we ‘m wel. Lille is erg gevaarlijk in de counter en heeft snelle spelers voorin, maar we hebben het goed opgepakt."

Theo Janssen, analist van RTL7, ziet Brobbey als groot talent. "Daar zijn we het wel mee eens. Hij lijkt wel een beetje op Romelu Lukaku: sterk, redelijk rap en hij kan een bal bij zich houden", somt Janssen op. "Maar hij heeft niet echt zachte voeten. Als hij een bal aanneemt, stuitert die een meter of twee weg. Als hij daar beter in wordt, kan hij heel ver komen. In de zestien is hij levensgevaarlijk en hij heeft goede loopacties, maar je kunt hem vaak pakken in de aanname, omdat de bal toch wel een paar meter van hem afstuit. Als hij ergens anders meer minuten kan maken, is dat voor zijn ontwikkeling alleen maar beter."