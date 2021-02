Nederland kan dankzij comeback van Ajax omhoog kijken op UEFA-ranglijst

Donderdag, 18 februari 2021 om 23:10

Ajax heeft Nederland donderdag een uitstekende dienst bewezen op de coëfficiëntenranglijst. De Amsterdammers wisten zich tegen Lille OSC terug te knokken van een achterstand naar een 1-2 zege en brachten daarmee 0,4 punt in het laatje. PSV kon daar door de nederlaag tegen Olympiacos (4-2 verlies) niets aan toevoegen, maar geen van de naaste concurrenten wist meer punten dan Nederland te pakken.

Nederland bezet nog altijd de zevende plek op de ranglijst en verstevigt die positie. Rusland zag zijn enige overgebleven club FK Krasnodar verliezen van Dinamo Zagreb. Daarmee nadert Nederland de Russen tot iets meer dan een vol punt. Bij goede prestaties van Ajax en PSV kan Nederland nog dit seizoen een historische stap zetten. De laatste keer dat Nederland in de top zeven wist te eindigen was in het seizoen 2005/06.

De coëfficiëntenranglijst per 18 februari 2021

LAND PUNTEN (+ punten deze speelronde) ACTIEVE TEAMS 6. Portugal 47,949 (+0,6) 3/5 7. Rusland 38,382 (+0) 1/6 8. Nederland 37,200 (+0,4) 2/5 9. België 36,500 (+0,2) 2/5 10. Oostenrijk 35,825 (+0) 2/5 11. Schotland 32,625 (+0,5) 1/4 12. Oekraïne 32,300 (+0,6) 3/5 13. Turkije 30,100 (+0) 0/5 14. Denemarken 27,875 (+0) 0/4

De belangrijkste achtervolger van Nederland is België, dat eveneens twee ploegen over heeft in de Europa League. Club Brugge speelde vroeg op de donderdagavond gelijk tegen Dynamo Kiev (1-1), terwijl Royal Antwerp in een spectaculaire wedstrijd uiteindelijk verloor van Rangers (3-4). Daarmee behaalden de Belgen slechts 0,2 punt en vergroot Nederland de voorsprong op België tot 0,7 punt.

Ook nummer tien Oostenrijk staat relatief dichtbij Nederland. Het Alpenland beleefde een dramatische Europese avond, want Wolfsberger AC ging kansloos ten onder tegen Tottenham Hotspur (1-4) en Red Bull Salzburg verloor thuis van Villarreal (0-2). Daarmee lijkt de kans groot dat de Oostenrijkse clubs dit seizoen geen bedreiging meer kunnen vormen voor Nederland. De achterstand van nummer elf Schotland en twaalf Oekraïne op Nederland is enorm.

Behaalde punten deze speelronde per club

LAND SCORE SCORE PER CLUB Portugal +0,6 FC Porto +0,4 | Benfica 0,2 | Sporting Braga +0 Rusland +0 Krasnodar +0 Nederland +0,4 Ajax +0,4 | PSV +0 België +0,2 Club Brugge +0,2 | Royal Antwerp +0 Oostenrijk +0 Red Bull Salzburg +0 | Wolfsberger +0 Schotland +0,5 Rangers +0,5 Oekraïne +0,6 Shakhtar Donetsk +0,4 | Dynamo Kiev +0,2

Welke plek is goed voor welke tickets?

PLEK CL-TICKETS EL-TICKETS COL-TICKETS* 1 t/m 4 4 direct 2 direct 1 voorronde 5 2 direct, 1 voorronde 2 direct 1 voorronde 6 2 direct, 1 voorronde 1 direct 2 voorronde 7 t/m 10 1 direct, 1 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 11 t/m 15 2 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 16 t/m 50 1 voorronde 0 3 voorronde 51 t/m 55 1 voorronde 0 2 voorronde

* COL staat voor Conference League, het 'derde toernooi' dat in 2021/22 begint.