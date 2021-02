‘Voordat hij naar Real Madrid gaat is dat de perfecte bestemming voor Mbappé’

Donderdag, 18 februari 2021 om 16:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:19

Jamie Carragher gelooft dat Liverpool een ideaal tussenstation zou zijn voor Kylian Mbappé. De oud-verdediger van the Reds is ervan overtuigd dat de topschutter van Paris Saint-Germain op termijn overstapt naar Real Madrid, maar desondanks blijft Carragher hopen dat manager Jürgen Klopp Mbappé kan verleiden tot een overstap richting de Premier League.

"Ik maak geen grapje, ik baseer de hoop op het feit dat Liverpool dacht een goede kans te maken op zijn komst, toen Mbappé nog bij AS Monaco speelde", opent Carragher in gesprek met CBS Sports. "Ik weet dat Jürgen Klopp destijds met hem heeft gesproken, zoals ook andere clubs hem zonder twijfel hebben benaderd", aldus de voormalig mandekker van Liverpool. Mbappé stapte in 2017 op huurbasis over naar PSG en een jaar later nam de grootmacht uit Parijs hem voor 175 miljoen euro definitief over.

"Toen Liverpool een paar jaar geleden (in 2019, red.) de Champions League veroverde, als je toen Jürgen Klopp aan het werk zag als manager, met daarbij de aanhang op Anfield. Als je dan voordat je bij Real terechtkomt eerst naar Engeland gaat, dan is Liverpool wel de ultieme club", vervolgt Carragher zijn analyse. "Op een bepaald moment in zijn loopbaan zal Mbappé hoe dan ook naar Real gaan, maar ik heb nog altijd het gevoel dat Liverpool de perfecte bestemming is voor een speler zoals hij, voordat je de volgende grote stap zet", aldus de hoopvolle oud-speler van Liverpool.

Carragher beseft dat ook Manchester City een aantrekkelijke optie kan zijn voor Mbappé. "Samen met Liverpool is dat momenteel dé topploeg in de Premier League. Maar op social media heeft Mbappé zich tijdens thuisduels in de Champions League al eens lovend uitgelaten over Liverpool en daar zijn we allemaal een beetje opgewonden door geraakt." De sterspeler van PSG was in mei 2020 zeer enthousiast over Liverpool, dat op dat moment hard op weg was naar de eerste landstitel sinds 1990. "Het is dit seizoen net een machine. Hun overwinningen lijken heel makkelijk tot stand te komen, maar dat is natuurlijk niet zo. Het succes komt door hard werk op het trainingsveld en door het feit dat er een goede manager rondloopt", zo klonk het in gesprek met de Daily Mirror.

Sport wist afgelopen maandag te melden dat Mbappé van plan is om zijn tot medio 2022 lopende contract bij PSG uit te dienen. De berichtgeving vanuit Spanje staat echter haaks op het verhaal van L'Équipe, dat juist meldde dat de Franse grootmacht Mbappé aankomende zomer wil verkopen, om zo te voorkomen dat hij over ruim een jaar gratis de deur uitloopt.