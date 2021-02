‘Deze exhibitie van Kylian Mbappé heeft gevolgen voor Real Madrid’

Kylian Mbappé liet dinsdagavond zien dat hij de status van talent allang is ontgroeid. Met een hattrick in en tegen Barcelona had de 22-jarige aanvaller een levensgroot aandeel in de 1-4 zege van Paris Saint-Germain. Met 110 doelpunten is Mbappé inmiddels opgeklommen naar de derde plaats op de topscorersranglijst aller tijden van PSG, na Edinson Cavani (200) en Zlatan Ibrahimovic (156), al is het nog steeds de vraag hoelang hij op de Parijse loonlijst zal blijven staan. Het contract loopt medio 2022 ten einde en de interesse van Real Madrid bestaat al jaren. Na het duel in het Camp Nou wilde de Frans international in ieder geval niets kwijt over zijn toekomst.

“Het shirt van PSG betekent heel veel voor mij. Ik waardeer alles en iedereen rondom PSG. Het zit in mijn hart”, benadrukte Mbappé na het laatste fluitsignaal in Barcelona. “Mijn toekomst? Het zou stom zijn als ik mijn toekomst van één wedstrijd laat afhangen. Het is een onderwerp waarbij ik naar de lange termijn kijk. Ik heb altijd gezegd dat ik zeer gelukkig ben bij PSG en wedstrijden als deze maken mij ook zeer gelukkig.” Het grote doel van PSG en Mbappé is het winnen van de Champions League. Vorig seizoen bereikte het team onder leiding van Thomas Tuchel, die nu is vervangen door Mauricio Pochettino, de finale en bleek Bayern München net te sterk.

Real Madrid-icoon Jorge Valdano denkt dat de kansen van Real Madrid op de komst van Mbappé na dinsdagavond alleen maar kleiner zijn geworden. “Hij heeft de persoonlijkheid om topwedstrijden te beslissen. Maar dit PSG was veel meer dan alleen Mbappé. De tweede helft was werkelijk een hel voor Barcelona”, benadrukte de voormalig wereldkampioen van 1986 in gesprek met radiozender Onda Cero. “Mbappé is na dinsdagavond verder dan ooit van Real Madrid verwijderd. Hij kan makkelijk dertig miljoen euro per jaar vragen, hetzelfde salaris als Neymar. En ik denk dat alleen PSG dat kan bieden.”

Valdano ziet Lionel Messi niet naar PSG gaan én is van mening dat Real Madrid geen behoefte heeft aan een voetballer als Mbappé. “Ik denk niet dat PSG op dit moment de intentie heeft, of meer heeft, om Mbappé voor Messi in te ruilen. Mbappé en Messi hebben vanavond op hun manier de werkelijkheid aan het licht gebracht. Mbappé is een completere voetballer dan bijvoorbeeld Erling Braut Haaland, maar ik denk dat dit Real Madrid juist meer behoefte heeft aan een doelpuntenmaker als Haaland. Haaland is de Mario Kempes van de 21e eeuw”, verwees Valdano naar een andere legendarische landgenoot.

“Deze exhibitie van Mbappé heeft gevolgen voor Real Madrid”, concludeert Marca. “Hij bepaalt na deze wedstrijd meer dan ooit hoe zijn toekomst eruitziet. Alle betrokken partijen weten dat ook. PSG, dat al lange tijd wacht op het ja-woord van de aanvaller, maar ook Real Madrid, dat weet dat het aantrekken van de wereldkampioen nog moeilijker zal zijn. Mbappé had al weinig haast om te verlengen en nu nog minder. Hij werd verweten dat hij zich had genesteld in de schaduw van Neymar, maar na een topwedstrijd als deze, tegen nota bene Lionel Messi, heeft hij nog altijd niet bijgetekend.”

“De eigenaren van PSG zullen een voorhoede met Neymar, Messi en Mbappé als de ultieme aanval beschouwen, maar dat is om financiële redenen gewoon niet haalbaar. PSG zal nu dubbel zijn best moeten doen om Mbappé langer aan boord te houden. Dat betekent afzien van de komst van Messi. Voor Real Madrid is het ook allemaal nog gecompliceerder geworden”, benadrukt Marca. Ook bij AS valt een soortgelijk verhaal te lezen. ‘Presión máxima para Florentino’, oftewel: ‘Florentino (Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, red.) staat flink onder druk’. “Deze historische exhibitie van Mbappé in het Camp Nou zorgt voor roering onder de fans van Real Madrid. Ze willen dat Mbappé komt.”

Liefst twintigduizend tweets met de tekst ¡Florentino, fíchalo! (Florentino, haal hem binnen!) werden rondom de wedstrijd verstuurd. “Duidelijk is geworden dat Real Madrid deze Fransman van 22 jaar zo snel mogelijk moet halen. De komst van Mbappé is van een verwachting op lange termijn tot een eis in handen van de voorzitter uitgegroeid. Voor Mbappé was het Camp Nou net een speeltuin en dat terwijl het zijn eerste wedstrijd ooit in het stadion was.”

Real Madrid haalde de voorbije drie transferperiodes geen enkele speler naar het Santiago Bernabéu. De coronacrisis en de renovatie van het Santiago Bernabéu hakken er financieel fors in bij de Spaanse topclub. “Maar Florentino weet als geen ander dat dergelijke transfers op de lange termijn alleen maar winstgevend zullen zijn door de extra inkomsten. Dat maakte hij eerder al mee met Luis Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo en David Beckham. Real Madrid moet weer de weg van voorheen inslaan, de zoektocht naar meer prijzen en prestige in Europa en dat kan alleen aan de hand van een voetballer van het kaliber van Mbappé. Voor Florentino zal het moeilijk zijn om zich dit keer achter de economische crisis te verschuilen. De aanhang eist de komst van Mbappé, hoe moeilijk het ook is. Het halen van Mbappé zou voor Florentino hetzelfde zijn als het winnen van zijn zesde Champions League.”