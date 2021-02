Koeman zet Piqué in kraker tegen PSG meteen in de basis

Dinsdag, 16 februari 2021 om 19:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:51

Gerard Piqué maakt dinsdagavond zijn rentree bij Barcelona. De centrale verdediger verschijnt aan het startsignaal van de eerste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League en vormt samen met Clément Lenglet het hart van de defensie. Trainer Ronald Koeman kiest er verder voor om niet Óscar Mingueza maar Sergiño Dest als rechtsback op te stellen. De ex-Ajacied, die verbeten duels met Kylian Mbappé zal moeten uitvechten, sukkelde de voorbije weken met fysieke klachten. Hij deed zaterdag de laatste achttien minuten van het thuisduel met Deportivo Alavés (5-1 winst) mee. Het duel in het Camp Nou gaat om 21.00 uur van start.

Wil je de wedstrijd LIVE kijken? Dat kan vanaf 20.30 uur op Voetbalzone.nl!

Piqué speelde sinds 21 november vorig jaar geen enkele wedstrijd meer. Hij moest zich na iets meer dan een uur spelen in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid (1-0 verlies) laten vervangen met een, uiteindelijk, relatief zware knieblessure. De verwachting was dat de 34-jarige Spanjaard minimaal vier maanden aan de kant zou staan, maar de revalidatieperiode duurde uiteindelijk een maand korter. Vanaf de kant zag Piqué hoe mede door meer blessureleed het hart van de defensie de nodige verschillende invullingen kreeg.

Het restant van de basiself van Barcelona kent geen verrassingen. Sergio Busquets is de controleur op het middenveld, terwijl Frenkie de Jong en Pedri de zijkanten van het middenrif voor hun rekening nemen. In de voorhoede moet het tridente Lionel Messi-Antoine Griezmann-Ousmane Dembélé voor de doelpunten gaan zorgen. Spelers als Trincao en Riqui Puig lieten de voorbije weken een goede indruk op Koeman achter en maken dan ook kans op speeltijd in de tweede helft.

Ansu Fati, Philippe Coutinho, Sergi Roberto en Ronald Araújo ontbreken door blessureleed bij Barcelona. Laatstgenoemde zat dicht tegen de wedstrijdselectie aan, maar zowel de technische staf als de medische staf van de Catalanen vond het beter om geen risico te nemen met de linkerenkel van de centrumverdediger. Naast Piqué keerde ook Martin Braithwaite, die de laatste twee duels aan zich voorbij moest laten gaan, weer terug in de wedstrijdselectie.

Waarom ontbreekt Xavi Simons in de wedstrijdselectie?

Bij PSG zijn Neymar en Ángel Di María door blessureleed niet van de partij. Marco Verratti keert na een heupblessure, die hem twee wedstrijden aan de kant hield, terug in de basis. Xavi Simons ontbreekt in de wedstrijdselectie tegen zijn voormalig werkgever, waar hij liefst negen jaar de jeugdopleiding doorliep. De Nederlands jeugdinternational werd niet via de A-lijst voor de Champions League ingeschreven omdat PSG dat niet noodzakelijk achtte, maar hij voldeed tegelijkertijd ook niet aan de voorwaarden om via de B-lijst te worden ingeschreven. Daar mogen alleen tieners in voorkomen die minimaal twee jaar aan eenzelfde club zijn verbonden. De zeventienjarige Amsterdammer speelt sinds medio 2019 in Parijs.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Messi en Griezmann

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Kean, Verratti, Mbappe; Icardi