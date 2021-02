Fotograaf legt onderonsje met Tadic uit: ‘Heel veel reacties, wereldwijd’

Maandag, 15 februari 2021 om 11:35 • Laatste update: 11:44

Dusan Tadic gaf zaterdagavond na zijn wissel in de wedstrijd tussen Heracles Almelo en Ajax zijn wedstrijdshirt weg aan een fotograaf. Het moment werd in beeld gebracht door ESPN en riep bij RTV Oost de vraag op hoe het kwam dat de huisfotograaf van NESimages uit Almelo het shirt kreeg van de Servische aanvoerder van de Amsterdammers.

Tadic werd in de 88ste minuut bij een 0-2 voorsprong vervangen door Zakaria Labyad. “Hij kwam vlak voor ons langslopen", vertelt de fotograaf in gesprek met de regionale omroep. "En toen maakte ik de opmerking: 'Ik dacht dat je mij het shirt kwam brengen'. Haha, en toen gaf hij mij dat shirt." ESPN plaatste de beelden op social media. “Ik heb heel veel reacties gehad, wereldwijd. Zo'n actie gaat langs alle voetballiefhebbers in alle landen. Ik heb zelfs ook al aanbiedingen gehad van mensen van honderden euro's die het willen kopen."