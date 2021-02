Van Hanegem uit kritiek: ‘Van zijn leuke acties wordt Liverpool niet wijzer’

Zondag, 14 februari 2021 om 22:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:18

Willem van Hanegem is benieuwd hoe Liverpool het ervan af gaat brengen tegen RB Leipzig in de Champions League. Het team van manager Jürgen Klopp verloor zaterdag met 3-1 van Leicester City en dat betekende alweer de derde nederlaag op rij in de Premier League. De prolongatie van de landstitel lijkt een utopie, met dertien punten minder én een wedstrijd meer dan koploper Manchester City. Van Hanegem zag het verval van de Merseyside-club naar eigen zeggen al aankomen, al zegt hij in zijn column niet vanaf wanneer.

“Liverpool, dat is het klassieke verhaal van een ploeg die veel gewonnen heeft en nu uit elkaar valt omdat spelers ‘het’ niet meer voor elkaar doen. Ik zag het al vroeg misgaan dit seizoen”, vertelt Van Hanegem in het Algemeen Dagblad. “Zoiets begint met kleine dingen. Voorin gaven ze elkaar soms ineens de bal niet meer. En Georginio Wijnaldum kreeg hem ook niet meer als hij vanaf het middenveld bijsloot.”

Het wegvallen van Virgil van Dijk is ook een groot gemis en dus komt het op Klopp aan. Van Hanegem heeft zo zijn bedenkingen bij de Duitser. “Als het lekker loopt, geloof me, dan kunnen heel veel mensen trainer van Liverpool zijn. Of bij Manchester City. Of noem maar een club met heel veel kwaliteit. Maar als het tegenzit en je moet bijsturen en ingrijpen. Dan zijn er maar heel weinig trainers die écht het verschil maken.”

Van Hanegem is bijvoorbeeld niet altijd weg van Thiago Alcántara, die vorig jaar zomer van Bayern München overkwam. “Veel mensen vinden dat zo’n geweldige speler. Ik vind hem op zich ook wel goed, maar hij is vooral goed voor zichzelf. Ga er maar op letten, bij hem is het vaak: balletje over iemands been heen chippen, balletjes geven met buitenkant voet. Leuke acties voor hemzelf, maar het team wordt er niet wijzer van.”

Van Hanegem kijkt daarom liever naar Atlético Madrid, waar Diego Simeone in de optiek van de Kromme de strijd is aangegaan en bewust een aantal spelers heeft weggedaan. “En hij heeft nieuwe honger in het team gebracht. Zo’n Luis Suárez, hoe die tekeergaat, dat is toch fantastisch? Die jongen wil door een muur om te bewijzen dat-ie te vroeg is afgeschreven bij Barcelona.”