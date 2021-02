Hoofdrollen voor Strand Larsen en Clement in vroegste duel in dertien jaar

Zaterdag, 13 februari 2021 om 13:55 • Laatste update: 14:21

FC Groningen is erin geslaagd om PEC Zwolle zaterdagmiddag te verslaan. Het duel in het Hitachi Capital Mobility Stadion, dat wegens de weersomstandigheden om 12.00 uur begon, werd met 1-0 gewonnen dankzij een treffer van Jörgen Strand Larsen. Het is bijna dertien jaar geleden dat er zó vroeg op de dag werd afgetrapt in de Eredivisie. Op 25 april 2007 werd om 12.00 uur het restant van het duel tussen ADO Den Haag en FC Groningen, zonder publiek, uitgespeeld in Emmen.

Na een rustige openingsfase in Groningen was het de ploeg van trainer Danny Buijs die na een kwartier spelen op voorsprong kwam. Na een carambole voor het doel van PEC belandde een mislukt schot van Gabriel Gudmundsson voor de voeten van Strand Larsen, die van dichtbij de 1-0 op het scorebord zette. Tien minuten na de openingstreffer kreeg de thuisploeg een nieuwe mogelijkheid op een doelpunt, maar op aangeven van Mohamed El Hankouri ging Tomás Suslov een schot rakelings langs de linkerpaal.

Pelle Clement ontvangt de rode kaart van scheidsrechter Jeroen Manschot.

In het restant van de eerste helft bleef Groningen hoog druk zetten. Hoewel er een aantal grote kansen gecreëerd werd, verzuimden de noorderlingen de marge te verdubbelen. El Hankouri produceerde enkele minuten voor rust van dichtbij een gevaarlijk schot, dat ternauwernood gekeerd werd door de oplettende doelman Xavier Mous. Verder kreeg Strand Larsen nog twee dotten van kansen; ook hij slaagde er echter niet in de voorsprong te verdubbelen. De bezoekers kwamen in de eerste helft nauwelijks in het schouwspel voor.

Aan het spelbeeld veranderde er in de openingsfase van het tweede bedrijf weinig: voor PEC was het tegenhouden geblazen; de thuisploeg bleef kansen missen. Na een uur spelen werd de kans op een goed eindresultaat voor de Zwollenaren kleiner, toen Pelle Clement na een harde overtreding van het veld werd gestuurd. In eerste instantie werd de charge afgedaan met geel, maar na het bekijken van de videobeelden besloot scheidsrechter Jeroen Manschot alsnog de rode kaart te trekken. Hoewel beide teams nog een doorbraak probeerden te forceren, kwam er in de stand geen verandering meer: 1-0. In de slotfase maakte nog wel aankoop Paulos Abraham zijn debuut voor de thuisploeg. Dankzij de zege staat Groningen, dat 37 punten heeft, voorlopig steviger op de zesde plek van de ranglijst; PEC blijft met 23 punten steken op plek dertien.