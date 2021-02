Scheidsrechtersbaas legde ‘heel duidelijk’ aandacht op twee Ajacieden

Zaterdag, 13 februari 2021 om 08:44 • Laatste update: 08:51

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond heeft recentelijk tijdens een bijeenkomst met de Nederlandse arbiters ‘heel duidelijk de aandacht gelegd’ op Nicolás Tagliafico en Antony, zo vertelt Mike Verweij in de voetbalpodcast van De Telegraaf. De Ajax-watcher van de krant stelt dat de scheidsrechters van mening zijn dat Van Egmond zich hier ‘totaal niet mee moet bemoeien.

“Het is een publiek geheim... Alles bij de scheidsrechters ligt op straat”, begint Verweij in Kick-Off, zoals de voetbalpodcast van De Telegraaf heet. “Er zit een enorme irritatie bij een aantal topscheidsrechters. Een aantal weken geleden is er door scheidsrechtersbaas Dick van Egmond heel duidelijk de aandacht gelegd op Tagliafico en Antony. Dat er veel eerder rood moet worden getrokken. De scheidsrechters vinden dat Van Egmond zich daar totaal niet mee moet bemoeien en een scheidsrechter van situatie naar situatie moet laten kijken.”

Tagliafico ontsnapte afgelopen woensdag tijdens het bekerduel tussen Ajax en PSV (2-1) aan een rode kaart, na een charge op Mohamed Ihattaren. “Als Gözübüyük dat goed had gedaan, had hij rood gegeven. Maar er is eerder terughoudendheid om Antony en Tagliafico geel of rood te geven”, zegt Verweij. Collega Valentijn Driessen vindt het niet raar dat scheidsrechters op dit soort dingen, waaronder in zijn ogen ook schwalbes vallen, gewezen worden. “Scheidsrechters kunnen er wel op gewezen worden dat bepaalde spelers wel erg makkelijk gaan liggen.”

De sliding van Nicolás Tagliafico op Mohamed Ihattaren.

“Dumfries gaat voor ieder wissewasje naar de grond. Een vent van 85 kilo, die valt bij het minste of geringste. Dan vind ik dat de scheidsrechters daar op gewezen mogen worden. Ook als iemand zich continu misdraagt. Daar is de VAR voor, die had nu moeten ingrijpen”, gaat Driessen verder. Volgens Verweij is daar ook ‘de laffe hand’ van Van Egmond in te zien. “Hij zegt dat de VAR zoveel mogelijk de scheidsrechter moet steunen. Maar daar is de VAR niet voor bedoeld.”

“Gözübüyük nam echt de verkeerde beslissing, maar heeft wel de persoonlijkheid om tegen Van Egmond in te gaan. Die denkt: als jij met tien momenten van Tagliafico komt... Ik beoordeel het zelf. Hij heeft het verkeerd beoordeeld, maar het was heel makkelijk om bonuspunten te scoren door met een rode kaart te wapperen”, aldus Verweij. Driessen denkt dat Tagliafico zaterdagavond wel zal spelen tegen Heracles Almelo.

“Hij speelt tegen Van der Water, die komt altijd aan de binnenkant. Dus hebt best kans dat wanneer hij er aan de binnenkant langs komt, Tagliafico een vliegende tackle inzet”, voorspelt de chef voetbal van De Telegraaf. “Dan gaat hij er wel af. Gözübüyük heeft hem gespaard, dat sloeg nergens op. Als je iemand op zijn achillespees trapt, moet je er gewoon uit. Ik denk dat Tagliafico een gewaarschuwd man is.”