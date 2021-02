Eric Botteghin lijkt bewering van Pierre van Hooijdonk te ontkrachten

Vrijdag, 12 februari 2021 om 15:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:39

Eric Botteghin begrijpt weinig van de verhalen dat de spelersgroep van Feyenoord hem liever centraal in de defensie zou zien spelen dan concurrent Uros Spajic. Pierre van Hooijdonk zei na de 3-1 winst van de Rotterdammers op PSV op 31 januari in Studio Voetbal dat Steven Berghuis namens de spelers bij trainer Dick Advocaat had aangedrongen op een basisplek voor Botteghin. De verdediger zelf ontkent echter een dergelijke gang van zaken in De Kuip.

"Ik denk dat dit niet helemaal klopt", wordt Botteghin vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Willem II van zondag geciteerd door onder meer RTV Rijnmond. "De trainer is de baas en hij bepaalt. Dat komt niet van de spelers. De trainer maakt de keuzes en in onze laatste wedstrijd (3-1 zege op PSV, red.) viel de keuze op mij. En als je speelt, vooral in zulke toppers, ben je daar natuurlijk blij mee." Botteghin vormde tegen PSV samen met Marcos Senesi het hart van de Feyenoord-defensie, terwijl Spajic negentig minuten op de bank bleef zitten.

Van Hooijdonk kwam bijna twee weken terug met de opmerklijke ontboezeming omtrent de basisplaats van Botteghin tegen PSV. "Het was een gouden zet van Advocaat. Maar het frappante was dat de spelers in hét gesprek, dat via Berghuis is gevoerd met Advocaat en Frank Arnesen, hebben aangegeven dat ze achterin met Botteghin willen spelen", zei de oud-aanvaller enkele uren na Feyenoord - PSV in Studio Voetbal. "En dat snap ik ook wel. Botteghin spreekt Nederlands, kan leiding geven, kan de backs aansturen én, en dat is misschien nog veel belangrijker, de middenvelders coachen die voor hem staan. Dat is met Senesi en Spajic helemaal niet het geval geweest, waardoor je een elftal kreeg dat op twee gedachten hinkte", aldus Van Hooijdonk.

Voor Botteghin lijkt er tegen Willem II opnieuw een basisplaats in te zetten, precies twee weken na het topduel met PSV. Door het strenge winterweer werden de duels met FC Groningen en sc Heerenveen (beker) afgelast. Feyenoord speelt mede door het verplaatsen van de bekerclash met Heerenveen drie duels in acht dagen tijd, maar dat is volgens de centrumverdediger geen probleem. "Ik denk het niet, wij hadden al een druk schema dus een paar rustdagen is wel goed geweest."

De thuiswedstrijd van zondag tegen Willem II wordt voor Botteghin een weerzien met oude bekenden. Zeljko Petrovic en Sven van Beek maakten namelijk onlangs de overstap van Feyenoord naar de Tricolores. "Ja dat is natuurlijk wel een beetje raar, maar het is wel leuk om hen weer te zien op het veld", kijkt Botteghin alvast vooruit naar het weerzien in De Kuip. Hij is niet bang dat Petrovic, die bij Feyenoord als assistent van Advocaat werkte, met een tactische verrassing komt. "Onze trainer weet ook hoe hij werkt, dus dat kan ook een voordeel zijn."