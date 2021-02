Heerenveen maakt komst Lasse Schöne wereldkundig: ‘It giet oan’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 12:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:02

SC Heerenveen heeft de transfer van Lasse Schöne officieel bevestigd. De Deense middenvelder heeft bij de club uit Friesland een contract getekend tot het einde van het seizoen. Schöne was clubloos sinds zijn contract bij het Italiaanse Genoa werd ontbonden en hield de afgelopen tijd zijn conditie op peil bij Ajax.

Heerenveen maakte de transfer bekend middels een video op het Twitter-kanaal, waarin Schöne over de Friese meren schaatst en met zijn noren om zijn nek het stadion van Heerenveen binnenwandelt. Tot slot roept de middenvelder 'it giet oan'. Door de transfer begint Schöne aan zijn tweede termijn bij Heerenveen, nadat hij eerder tussen 2002 en 2006 in de jeugdopleiding speelde bij de Friese club. Een doorbraak in het eerste elftal bleef destijds echter uit.

De keuze is nu dus wederom op Heerenveen gevallen, waarmee hij terugkeert bij de club die hem negentien jaar geleden vanaf Lyngby BK naar Nederland haalde. Schöne speelde geen wedstrijd in de hoofdmacht van de Friezen en kwam daarna via De Graafschap en NEC Nijmegen bij Ajax terecht. Bij Heerenveen hoopt Schöne zichzelf een plek in de selectie van Denemarken voor het EK van komende zomer te kunnen bezorgen.

Schöne wordt in Heerenveen herenigd met Johnny Jansen, die hem in zijn eerste periode ook al onder zijn hoede had. "Ik ben blij om terug te zijn", vertelt Schöne vrijdagmiddag tijdens de spelerspresentatie. "Heerenveen is een mooie club en dit past binnen de ambitie die ik zelf heb. Er komt een EK aan en die wil ik graag proberen te halen. In goed overleg met de mensen om mij heen denk ik dat dit de beste keuze is geweest. Er zijn andere clubs geweest, maar dit voelde goed en vertrouwd. Iedereen weet dat ik met een Friezin getrouwd ben. Zij vindt ook fijn om thuis te komen."

Technisch manager Gerry Hamstra spreekt met de terugkeer van Schöne over een 'buitenkansje'. Eerder wist Hamstra met Siem de Jong al een speler van naam binnen te halen. "Met zijn kwaliteiten en ervaring geeft Lasse een impuls aan de selectie. Dat een speler met zijn staat van dienst kiest voor sc Heerenveen is ontzettend mooi. Het is de buitenkans waar we hoopten. We zijn dan ook zeer blij met zijn komst."

De vijftigvoudig Deens international liet Ajax in de zomer van 2019 achter zich voor een avontuur bij het Italiaanse Genoa, maar dat werd geen doorslaand succes. In zijn eerste seizoen kwam hij nog tot 34 optredens. Deze jaargang werd hij niet ingeschreven voor de Serie A en speelde hij geen minuut. In januari werd besloten om zijn doorlopende contract bij Genoa te ontbinden, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club.