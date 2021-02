‘Man van 11 miljoen euro’: ‘Ik heb nog niet gekozen tussen Ghana en Nederland’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 07:11

Jeremie Frimpong werd in Nederland geboren, maar groeide op in Engeland. De twintigjarige vleugelverdediger, die in januari door Bayer Leverkusen voor elf miljoen euro werd overgenomen van Celtic, geeft in een interview met het Algemeen Dagblad echter te kennen dat hij niet van plan is om voor de Engelse nationale ploeg uit te komen. Frimpong zegt de keuze te gaan maken tussen Nederland en Ghana, al is hij er nog niet uit.

"Ik mag voor Engeland uitkomen, maar dat is voor mij niet eens een optie. Ik ben niet Engels. Maar ik heb nog niet gekozen tussen Ghana en Nederland. Wat me het laatste zetje geeft, weet ik niet. Ik kan alleen zeggen dat het geen makkelijke beslissing is. Mijn familie laat me vrij. Die zegt: 'We steunen je, ongeacht je keuze.' Het is aan mij”, geeft Frimpong te kennen. “Het zou een enorme eer zijn om een uitnodiging te krijgen.”

Frimpong verhuisde op zijn zevende naar Engeland en spreekt derhalve nauwelijks Nederlands. “Ik ga dat zeker ophalen. Dat komt van pas in de toekomst. En met Peter Bosz heb ik een Nederlandse trainer”, vertelt de vleugelverdediger. Frimpong speelde negen jaar in de jeugdopleiding van Manchester City, voor hij naar Celtic vertrok. De komst van João Cancelo naar the Citizens deed hem beseffen dat een doorbraak in het eerste elftal onwaarschijnlijk was. “Ik voelde me klaar voor het eerste team en dacht: ik ga alles uit de kast halen tijdens de voorbereiding om op te vallen. Toen speelden we tegen Celtic. Die club nam meteen contact met City op.”

“Ik was lang niet altijd de beste. Het komt me niet aanwaaien. Elke dag moet ik keihard werken. Mijn techniek verdient bijvoorbeeld nog aandacht “, vervolgt Frimpong. In anderhalf jaar bij de Schotse topclub verdiende hij uiteindelijk een transfer naar Bayer Leverkusen, voor wie hij voorlopig twee wedstrijden speelde. “Een topcompetitie. Daar wilde ik naartoe. Elke ploeg heeft geweldige spelers. Ik wil me hier testen tegen de besten.”