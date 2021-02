‘Streng coronabeleid stelt Liverpool en RB Leipzig opnieuw voor dilemma’

De kans is groot dat het Champions League-duel tussen Liverpool en RB Leipzig op 10 maart niet op Anfield zal plaatsvinden. Die Roten Bullen moeten bij terugkomst in Duitsland verplicht tien dagen in quarantaine, wat problemen oplevert met het oog op de Bundesliga-duels met Eintracht Frankfurt (13 maart) en Arminia Bielefeld (20 maart). Er wordt nu door alle betrokken partijen gekeken naar een passende oplossing wat betreft de tweede ontmoeting tussen beide clubs.

"De UEFA heeft inmiddels contact gehad met beide clubs en de voetbalbonden van Engeland en Duitsland over deze kwestie", zo laat de Europese voetbalbond donderdag weten in een verklaring. Liverpool kijkt volgens Goal naar alternatieven, al is nog niet bekend welke stadions in beeld zijn bij the Reds. Doorgang van de wedstrijd op Anfield is nog steeds mogelijk, maar alleen als de Duitse regering op 5 maart tijdens een analyse van de coronacrisis besluit om de coronamaatregelen te versoepelen. Leipzig zou dan gewoon naar Liverpool kunnen afreizen.

Leipzig kan voor de heenwedstrijd tegen Liverpool sowieso niet in de eigen Red Bull Arena terecht. Vanwege de aanhoudende coronacrisis in Europa kreeg Liverpool geen toestemming om binnenkort naar Duitsland af te reizen, waarop de UEFA een andere locatie wist te vinden. Beide clubs ontmoeten elkaar op 16 februari in de Puskas Arena in Boedapest, met 21.00 uur als aanvangstijdsstip. Over het laten spelen van het duel in de Red Bull Arena in Leipzig ontstond afgelopen week onduidelijkheid, daar het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken de spelers van Liverpool geen toegang tot Duitsland verleende om de Champions League-wedstrijd tegen Leipzig af te werken.

De club uit de Bundesliga had de overheid gevraagd om een uitzondering te maken op het vliegverbod dat geldt voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Aan dat verzoek heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken echter geen gehoor gegeven. Achter de schermen werd door alle betrokken partijen hard gewerkt aan een oplossing. Er werd gedacht aan het omdraaien van het speelschema, met eerst dus een thuisduel voor Liverpool. De Engelsen gingen daar echter niet mee akkoord, waarop werd besloten om uit te wijken naar Boedapest.

Liverpool is niet de enige Engelse club die vanwege de coronacrisis elders moet spelen in Europees verband. Manchester United is niet welkom in Spanje en treedt hierdoor in het Allianz Stadium van Juventus aan tegen Real Sociedad in de zestiende finale van de Europa League. Arsenal treft Benfica in hetzelfde Europese toernooi in respectievelijk Rome en Athene, terwijl Chelsea in de achtste finale van de Champions League in de Roemeense hoofdstad Boekarest aantreedt tegen Atlético Madrid.