CL-clash tussen RB Leipzig en Liverpool krijgt definitief nieuwe locatie

Het Champions League-duel tussen RB Leipzig en Liverpool wordt definitief verplaatst naar de Puskas Arena in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Vanwege de aanhoudende coronacrisis in Europa kreeg Liverpool geen toestemming om binnenkort naar Duitsland af te reizen, waarop de UEFA een andere locatie wist te vinden. Beide clubs ontmoeten elkaar op 16 februari in Boedapest, met 21.00 uur als aanvangstijdsstip.

De UEFA spreekt in het zondag afgegeven statement zijn dank uit richting Leipzig en Liverpool voor de medewerking in het vinden van een passende oplossing, terwijl ook de Hongaarse voetbalbond een compliment krijgt uitgedeeld. De returnwedstrijd tussen beide clubs in de achtste finale van het miljardenbal staat voor 10 maart op het programma. Voorlopig blijft de ontmoeting op Anfield van volgende maand gewoon op de agenda staan.

Over het laten spelen van het duel in de Red Bull Arena in Leipzig ontstond afgelopen week onduidelijkheid, daar het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken de spelers van Liverpool geen toegang tot Duitsland verleende om de Champions League-wedstrijd tegen Leipzig af te werken. De club uit de Bundesliga had de overheid gevraagd om een uitzondering te maken op het vliegverbod dat geldt voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Aan dat verzoek heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken echter geen gehoor gegeven.

Achter de schermen werd door alle betrokken partijen hard gewerkt aan een oplossing. Er werd gedacht aan het omdraaien van het speelschema, met eerst dus een thuisduel voor Liverpool. The Reds gingen daar echter niet mee akkoord. Daarna werd gezocht naar een locatie in een ander land, met volgens BILD naast Hongarije ook Rusland als kanshebber. Naar nu blijkt is Boedapest dus de nieuwe locatie voor de Europese ontmoeting tussen Leipzig en Liverpool.

Leipzig had tot maandag de tijd om een plan te presenteren aan de UEFA om de wedstrijd te kunnen spelen. Als thuisspelende club wordt Leipzig verantwoordelijk geacht voor de organisatie van het duel. In het ergste geval had de wedstrijd niet kunnen plaatsvinden en zou Liverpool een reglementaire 3-0 overwinning toegewezen krijgen. Vanwege de opkomst van de Britse variant van het coronavirus zijn reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk tot 17 februari niet welkom in Duitsland. Het ministerie heeft nu besloten geen uitzondering te maken voor sporters.

De UEFA publiceerde afgelopen dinsdag nog nieuwe regels voor de knock-outfase van de Champions League en de Europa League. Hoewel de achtste finales van de Champions League op het programma staan voor 16 februari tot en met 17 maart, krijgen clubs tot 2 april de tijd om de duels af te werken. De kwartfinales moeten op 6 april beginnen. Eventuele problemen moet een club op de maandag een week voor een wedstrijd melden bij de UEFA.